PAT de Jales – SP atualiza quadro com novas vagas de Emprego

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jales, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL Eletricista de baixa tensão Médio ou técnico completo Empregada domestica Indiferente Montador de motores a gasolina Ensino fundamental completo Motorista de aplicativo Ensino fundamental completo Técnico mecânico em ar-condicionado Ensino fundamental completo Técnico em refrigeração de ar-condicionado Indiferente Tratorista Indiferente Oficial de serviços gerais Indiferente Agente comercial Indiferente Marceneiro Indiferente

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na unidade do PAT local, situado na Avenida da Integração, nº 2689, Jardim Trianon (no Poupatempo, próximo ao Samu) e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Jales – SP