Pato agita Nação ao expor negócio com Fla: “Conversei bastante com o Braz”; medalhão está no Orlando City

Alexandre Pato surgiu no Internacional com muito brilho e muita gente imaginava que ele seria um dos melhores jogadores do mundo em pouquíssimo tempo. No entanto, após chegar no Milan em alta, ele não conseguiu corresponder esse estrelato e sua carreira tomou rumos bem diferentes do que era planejado inicialmente.









Quando retornou ao Brasil pela primeira vez, o atacante não foi bem no Corinthians e chegou ao São Paulo com certa desconfiança. Conseguiu se destacar e depois foi se aventurar novamente na Europa, sem pouco brilho. Ganhou um bom dinheiro no futebol chinês e teve a segunda passagem pelo Tricolor, mas também sem grande sucesso.

Hoje, o medalhão está jogando no Orlando City-EUA. Em entrevista no programa “Arena SBT”, do apresentador Benjamin Back, Pato revelou que quase acertou com o Flamengo e deixou as portas abertas para um futuro.

Pato é um jogador que no começo da carreira dele profissional eu já quis ver ele no FLAMENGO — UNIÃO RUBRO NEGRA (@RubroUniao)

April 6, 2021





“Quase aconteceu agora na minha volta. Conversei bastante com o Braz, que figura. Gente boa demais, super correto, muito bacana. Só que, quando tudo se resolveu, eu busquei voltar ao São Paulo. Fui muito claro com o Marcos, ele super entendeu. Quem sabe no futuro?”, explicou.

Dentro de campo, o Mengão agora foca exclusivamente no confronto contra o Palmeiras, no próximo dia 11, pela final da Supercopa do Brasil. O jogo será em Brasília, às 11h, no Mané Garrincha, com transmissão da TV Globo para todo o Brasil.