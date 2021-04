Pato expõe chance de voltar ao Corinthians e vai além: “Não depende só de mim”

Alexandre Pato foi uma grande decepção no Corinthians. Na época, a contratação foi muito festejada e havia uma expectativa muito grande que o atacante faria um grande sucesso, levando o Timão às glórias. No entanto, isso não aconteceu: o atleta foi muito criticado e acabou sendo trocado por Jadson, que também estava em baixa no São Paulo.









O jogador também deu algumas declarações após sair do clube que não foram muito aceitas no Parque São Jorge e virou alvo da Fiel por muito tempo. Em entrevista ao programa “Arena SBT”, o medalhão surpreendeu e disse que jogaria no Alvinegro de novo, mas vê rejeição dos corinthianos.

“O torcedor do Corinthians pegou uma raiva minha que esse negócio que apareceu da China, que iam me vender, que eu recebi proposta. Não recebi nada. A única coisa que recebi foi do Chelsea. Se eu soubesse que era assim eu não iria, mas veio o Chelsea e eu queria jogar na Europa novamente. Aí colocaram o pênalti, a proposta numa proporção tão grande que o corintiano não aceitaria. Eu sou trabalhador, jogaria, mas não depende só de mim“, disse.

Com toda certeza, a maior parte dos torcedores do Corinthians reprovariam de forma imediata a eventual contratação do atacante. Pato se tornou um atleta bastante desprestigiado no clube paulista e as portas estão fechadas para ele.

O medalhão está atualmente atuando pelo Orlando City, dos Estados Unidos, mas deu a entender que tem a intenção de retornar ao Brasil no futuro. Além do Timão, ele já atuou no Internacional, onde foi revelado, e no Tricolor Paulista.