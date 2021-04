Pato revela procura do Flamengo antes de voltar ao São Paulo e fala se jogaria no Corinthians de novo

Saída conturbada do São Paulo, passagem polêmica pelo Corinthians e até mesmo um quase acerto com o Flamengo. Esses foram temas da entrevista de Alexandre Pato ao programa “Arena SBT” na madrugada desta terça-feira (6).

Hoje no Orlando City, o atacante de 31 anos revelou ao jornalista Benjamin Back que esteve perto de acertar com o Flamengo ao deixar o futebol chinês, em março de 2019. No entanto, optou por voltar ao São Paulo, que já havia defendido entre 2014 e 2015.

“Quase aconteceu agora na minha volta [ao Brasil]. Conversei bastante com o Marcos Braz. Gente boa demais, super correto, cara muito bacana, foi sensacional comigo. Só que, quando tudo se resolveu, eu busquei voltar ao São Paulo”, disse Pato, que admitiu o sonho de vestir a camisa rubro-negra.

“Quem sabe no futuro. Hoje estou aqui no Orlando, espero jogar mais dois ou três anos. Fiz contrato de quatro anos com São Paulo e mudei de time, então nunca sabemos. Mas quem não quer jogar no Flamengo?”, completou o atacante.

Pato acertou a volta ao São Paulo em 2019, mas deixou o clube pouco mais de um ano depois, após perder a posição de titular com o então técnico Fernando Diniz. O atacante disse que abriu mão de “muito dinheiro” para rescindir com o Tricolor e descartou que tenha tido problemas com Daniel Alves.

Alexandre Pato durante jogo pela Champions asiática, em agosto de 2018 Getty Images

“Eu sempre fui a pessoa que coloca ‘boa noite’, ‘bom dia’ na rede social. Todo mundo achava que tinha a ver com o São Paulo, mas a minha saída foi uma decisão minha. Tenho nenhuma mágoa, se eu quisesse ficar eu ficaria. Eu voltei para o São Paulo abrindo mão de parte financeira e sai abrindo mão de muito dinheiro. Eu gostava e gosto do clube”, afirmou o jogador.

“Não, nunca tive discussão nenhuma com o Dani, tá louco? Nunca tive treta com ninguém”.

O brasileiro também lembrou a conturbada passagem pelo Corinthians, que o repatriou do Milan em 2013 e depois o trocou com o São Paulo por Jadson no ano seguinte. A imagem do pênalti perdido contra o Grêmio, na Copa do Brasil, quando tentou uma cavadinha contra Dida, praticamente encerrou a passagem pelo Timão.

Mas Pato garante: não teria problemas em atuar pelo clube novamente.

“Outro dia li que em 2013 o melhor jogador do Corinthians fui eu. Quem fez mais gol, deu mais assistência. Eu bati o pênalti porque achei que iria fazer e acabei errando, mas tem muita coisa além do campo”, revelou.

“O torcedor do Corinthians pegou uma raiva de mim. Nunca recebi nenhuma proposta da China, só do Chelsea, que foi de um jeito que eu não iria hoje. Aí colocaram o pênalti errado, a proposta da China, numa proporção muito grande que hoje o corintiano não aceitaria. Mas por que não? Se tivesse que jogar, eu jogaria, mas não dependeria só de mim”.