Pato revela que esteve perto de acertar com Flamengo e deixa portas abertas: ‘Quase aconteceu’

O atacante Alexandre Pato participou do “Arena SBT”, nesta segunda-feira, e revelou que quase acertou com o Flamengo em 2020. No programa de Benjamin Back, o ex-Chelsea, Internacional e Corinthians contou que esteve próximo de jogar pelo clube do Rio de Janeiro, mas preferiu priorizar o São Paulo. Ele acabou indo para o Orlado City, nos EUA.

– Quase aconteceu agora na minha volta. Conversei bastante com o Braz (dirigente do Flamengo), que figura. Gente boa demais, super correto, muito bacana. Só que, quando tudo se resolveu, eu busquei voltar ao São Paulo. Fui muito claro com o Marcos, ele super entendeu. Quem sabe no futuro? – disse Alexandre Pato na atração.

Ainda no programa, o artilheiro campeão do mundo com o Inter em 2006 contou que “deixou muito dinheiro” ao não acertar com o São Paulo. Ele ainda fala que, se quisesse ficar, ficaria.

– A minha decisão (de deixar o São Paulo) não foi fácil, mas me ajudou muito a desenvolver algumas coisa que eu poderia ser melhor como pessoa. Eu acreditei, entreguei meu trabalho para algumas pessoas e elas não contribuíram, mudaram esse caminho e não fiquei feliz.

Pato atualmente está com 31 anos e atuando no Orlando City, dos Estados Unidos. O atacante tem passagens pelo Colorado, Timão, Blues, e decidiu tirar um tempo longe do futebol há alguns meses. Em 2021, ele retornou ao esporte nos EUA, onde foi vacinado contra a Covid-19, e deve ficar pelos próximos anos.