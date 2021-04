Patrick não é o único no negócio e atacante do Inter é oferecido em troca por L. Esteves; Ramírez quer novo LE e pede urgência

Lucas Esteves se tornou um dos alvos de Ramírez no Internacional. O treinador quer um novo lateral-esquerdo e já chegou a cogitar a contração de Victor Luis, também do Palmeiras. A equipe do Beira-Rio chegou a fazer uma proposta de empréstimo, mas o Verdão recusou.

O nome de Patrick também foi envolvido na negociação, já que Abel busca um novo meia e o camisa 88 agrada a comissão técnica. O Inter, no entanto, faz jogo duro e não pensa em negociar o atleta. Ramírez quer manter a base do elenco em 2021 e já deixou bem claro que não topa negociar nenhum dos seus principais jogadores. Após alguns rumores, outro atleta entrou em pauta nas tratativas: Thiago Galhardo.

O Palmeiras ainda busca um novo centroavante no mercado e o nome do artilheiro teria sido indicado por um dos intermediários da negociação. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



A conversa entre os dois times ‘travou’, já que os jogadores incluídos no acordo não agradaram nenhuma das partes. Galhardo não empolgou o Palmeiras, que está de olho no mercado do exterior e já procurou o atacante Taty Castellanos, do New York City, por exemplo. Sendo assim, o Verdão só deve liberar Esteves por uma boa bolada. O jovem se tornou o reserva imediato de MV na lateral esquerda e conquistou Abel.

O Inter, por outro lado, tenta convencer o Palmeiras a liberar Esteves sem custos, somente assumindo o seu salário. A notícia foi divulgada em primeira mão pelos colegas da Revista Colorada.