Patrocinador dos sonhos da diretoria do Flamengo flerta com clube nas redes sociais; clube quer parceria, diz site

Flamengo e Amazon negociaram durante um tempo, mas acabaram não acertando uma parceria para a camisa rubro-negra. Na época, a direção optou pelo banco BRB no local mais nobre do uniforme. Só que a parceria voltou esporadicamente para a Supercopa, pode continuar e ainda ganhou um ‘flerte’ nas redes sociais.

Contra o Palmeiras, a Amazon estampou a marca nas costas do uniforme de maneira pontual. No entanto, de acordo com o site UOL, existe um interesse rubro-negro em estender a parceria, que ganhou empolgação em post.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Amazon no Brasil interagiu com um torcedor rubro-negro no Twitter e levou os seguidores à loucura.

Após um post, a Amazon publicou: ‘Pegando umas referências aqui no meu banco de imagens, pois nem lembro mais como beija’. De imediato, um rubro-negro respondeu: ‘mensagem subliminar dona Amazon para o Flamengo, né?’.

Foi aí que a Amazon respondeu no bom humor: ‘Se ele quiser, eu quero’. A brincadeira foi o suficiente para os rubro-negros se empolgarem.

Vale lembrar que, por conta da pandemia, o Flamengo acabou vendo alguns parceiros deixando de lado o investimento no clube. A direção está no mercado para tentar preencher os espaços que ainda estão vazios na camisa.