Paulistão 2021: São Paulo quebra outro tabu contra o Palmeiras no Allianz Parque | Campeonato Paulista 2021

Com a vitória nesta sexta-feira (16), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o São Paulo quebrou um longo tabu contra a equipe alviverde, em partidas pelo Paulistão; não vencia o time palmeirense há 13 partidas.

Com o gol marcado por Pablo aos 17 minutos da etapa final, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a o, na casa do rival, e além de manter a liderança geral do campeonato, o Tricolor manteve um tabu (quatro jogos sem derrota) e quebrou outro (não vencia há 13 jogos pelo Paulistão).

Pablo, autor do gol do jogo. (Foto: Divulgação)



Em jogos pelo Campeonato Paulista, o São Paulo não vencia o Palmeiras há 13 partidas (mesmo número registrado que o Tricolor registrou, entre 1997 e 2007), com isso, o Palmeiras não conseguiu alcançar isoladamente a maior série invicta da história do clássico no torneio estadual.