Paulistão | Após quase um mês, o Campeonato Paulista voltará a ser disputado; jogos do Estadual devem acontecer já neste fim de semana

Em entrevista coletiva, o governado João Dória (PSDB) confirmou o retorno do Campeonato Paulista de Futebol. Após quase um mês sem a bola rolar no Estado, o Paulistão recebeu autorização para voltar. A informação foi confirmada por João Doria nesta sexta-feira em entrevista à rádio CBN.

Paralisado desde o dia 15 de março no estado de São Paulo, o Campeonato Paulista voltará a ser disputado no Estado de São Paulo, isso porque, a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, recebeu dois jogos: São Bento e Palmeiras, e Mirassol e Corinthians.

A princípio, a 10ª rodada seria disputada neste fim de semana, porém, devido a pandemia do coronavírus e as restrições impostas pelo Governo do Estado, apenas quatro rodadas foram disputadas até aqui. Corinthians e Mirassol são os únicos times que disputaram cinco jogos.

Paulistão vai voltar! (Foto: Fernando Moreno/AGIF)



Após a primeira fase e antes das quartas de final, os clubes poderão realizar até quatro substituições na Lista A. Segundo a Federação Paulista de Futebol, os clubes poderão jogar a cada dois dias, para que a competição possa a ser encerrada dentro do prazo estabelecido em seu calendário e exigido pela CBF, que não quer estaduais “atravessando” o Brasileirão.