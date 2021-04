Paulistão | Clubes e Federação Paulista discutem denúncia ao TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) em caso de descumprimento dos protocolos no combate à Covid-19

Para retomar o Paulistão com mais segurança em relação ao avanço do coronavírus no estado de São Paulo, clubes e Federação Paulista de Futebol discutem a possibilidade de jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e pessoas envolvidas com os clubes sejam denunciados ao TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) caso descumpram algumas regras dos protocolos de prevenção à Covid-19.

O debate surgiu após o atacante do Palmeiras, Luiz Adriano, mesmo com Covid-19 ter furado o isolamento para ir ao supermercado, com a mãe dele. O caso foi descoberto após o jogador atropelar um pedestre perto do Allianz Parque, na última segunda-feira. Ele foi multado pela direção do Palmeiras.

Paulistão está paralisado desde o dia 15 de março. (Foto: AGIF)



O caso teve uma repercussão negativa para a volta do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol tenta convencer o Ministério Público de que a volta do futebol é confiável e segura. Uma nova reunião entre PF e MP está marcada para esta quarta-feira, às 18h.

Campeonato Paulista tem a previsão de acabar no dia 23 de maio. (Foto: AGIF)



O MP sugeriu mudanças no protocolo de saúde da federação. Uma ideia para barrar casos como o de Luiz Adriano é uma punção na Justiça Desportiva. Existe um parágrafo no artigo 1 do Regulamento Geral de Competições da Federação Paulista de Futebol que cita a obrigação dos clubes no cumprimento dos protocolos de treinamentos e operação de jogos.