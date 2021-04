Paulistão: Com derrota em casa para o Mirassol, Palmeiras se complica para avançar de fase no Paulistão

Neste domingo (25), o Palmeiras perdeu para ao Mirassol por 2 a 1 e segue na terceira posição do Grupo C, atrás de Red Bull Bragantino e Novorizontino; a situação do Verdão está complicada no estadual, que agora, tem cinco pontos atrás do segundo colocado do grupo.

A situação do Palmeiras no Campeonato Paulista 2021 não era a das melhores antes da rodada do último domingo, porém, após a derrota para o Mirassol, a vida do Verdão no estadual ficou ainda mais difícil. O time de Abel Ferreira terá que vencer seus jogos e rezar para ficar com uma vaga no mata-mata do torneio estadual.

A liderança do Grupo C é do Red Bull Bragantino, que tem 21 pontos em dez jogos. O Novorizontino soma 17 pontos, após oito partidas, contra 12 pontos do Verdão que também tem oio jogos disputados. O Ituano é o lanterna da chave com sete pontos.

Ou seja, os palmeirenses poderão somar mais 12 pontos, mas precisa de pelo menos duas derrotas dos concorrentes diretos para se classificar.

Mirassol vence o Palmeiras e complica vida do Verdão. (Foto: Divulgação)



Por causa das partidas adiantadas, o Bragantino joga mais duas vezes na fase de grupos: Santos (dia 1º de maio, em casa) e Botafogo (dia 9 de maio, fora de casa). O time de Bragança pode chegar a 27 pontos de vencer as duas.

O Novorizontino volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o São Bento em Sorocaba. Depois, a equipe de Novo Horizonte terá pela frente: Guarani (dia 2 de maio, fora de casa), Botafogo-SP (dia 6 de maio, em casa) e Corinthians (dia 9 de maio, fora de casa). O Tigre pode chegar a 29 e deixar o Red Bull para trás.

Já o Palmeiras, tem mais quatro jogos para disputar na primeira fase: enfrenta a Inter de Limeira (dia 29 de abril, em casa), depois, enfrenta o Santo André (dia 2 de maio ,fora), logo, tem o clássico contra o Santos (no dia 6 de maio em casa), e fecha a participação na fase de grupos contra a Ponte Preta (em 9 de maio, fora de casa). Se vencer todos, o Palestra pode chegar a 24 pontos.

Gabriel Veron, jogador do Palmeiras. (Foto: Getty Images)



Para se classificar, o Palmeiras precisa vencer todas, o Red Bull Bragantino não pode somar mais que três pontos e o Novorizontino não pode somar mais que oito pontos nos 15 que tem em disputa.