Paulistão | Federação Paulista de Futebol prevê jogos de São Paulo e Corinthians nesta semana pelo Paulistão

A Federação Paulista de Futebol-FPF segue tentando retomar o Paulistão no estado de São Paulo, que está paralisado desde o dia 15 de março e deverá ficar até 11 de abril por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus. A entidade fez um novo protocolo onde prevê “uma bolha sanitária” para garantir a saúde das pessoas envolvidas em uma partida de futebol.

A entidade já fez uma nova tabela de jogos que poderão ser realizados ainda nesta semana, caso o Ministério Público e as autoridades do governo de São Paulo permitam a volta do futebol. São Paulo e Corinthians seriam dois times que jogariam nessa novas condições. A FPF já avisou os clubes por precaução.

São Paulo poderá entrar em campo nesta semana. (Foto: AGIF)



O Ministério Público já indicou que há algumas fragilidades no novo documento apresentado pela Federação. A expectativa é que haja uma reunião nesta quarta-feira (7) para discutir novamente o assunto e ter uma definição se o estadual irá retornar ou não.

O Timão também poderá entrar em campo nesta semana. (Foto: AGIF)



Apesar da paralisação do campeonato a Federação Paulista de Futebol não modifiou o calendário dos jogos, e a final da competição está prevista para acontecer no dia 23 de maio. Caso essa data seja mantida, os clubes terão que jogar em curto espaço de tempo entre uma partida e outra, cerca de 48 horas.