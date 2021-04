Paulistão: Primeiro classificado ao mata-mata do Campeonato Paulista, São Paulo tem ótimos números no estadual

Com um início muito bom no Paulistão, os números do Tricolor na competição estadual são excelentes nos 10 primeiros jogos disputados. Primeiro classificado ao mata-mata, o time de Hernán Crespo vem enchendo os olhos dos torcedores são-paulinos neste começo de temporada.

Líder do grupo, líder geral na classificação, melhor ataque e primeiro classificado para as quartas de final, o São Paulo vive um momento muito bom e anima seus torcedores. Em 10 jogos disputados até aqui no estadual, o São Paulo venceu oito, empatou um e perdeu otra, dessa forma, o time do Morumbi já está classificado para as quartas de final do campeonato.

Hernán Crespo, treinador do São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Veja abaixo, os números do Tricolor até aqui no Paulistão:

1º em aproveitamento (83%)

1º em pontos (25 de 30 disputados)

1º em gols marcados (25 em 10 jogos – 2,5 por jogo)

1º em posse de bola (média de 64% por jogo)

1º em passes certos (média de 519,6 por jogo)

2º em menos gols sofridos (6 em 10 jogos – 0,6 por jogo)

2º em finalizações no alvo (53 em 10 jogos – 5,3 por joso)

3º em menos finalizações sofridas (média de 3,4 por jogo)