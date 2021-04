Paulo Guedes promete novo programa para trabalhadores informais

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (27) que o Governo está preparando um novo programa para trabalhadores informais. Ele não deu muitos detalhes sobre a ideia, mas afirmou que o projeto vai se chamar Bônus de Inclusão Produtiva (BIP).

O único ponto que o Ministro deixou claro é que a equipe da sua pasta está trabalhando exatamente no desenho desse programa. Ele disse ainda que essa ideia pode ajudar a vida de cerca de 40 milhões de pessoas que estão sem emprego e não recebem também nenhum tipo de Auxílio do Governo Federal.

“Eu quero deixar aqui um abraço, os parabéns novamente pra nossa equipe, que está desenhando todos esses programas. Vem mais programas por aí, vem o Bônus de Inclusão Produtiva, o BIP, como nós estamos chamando”, disse o Ministro na entrevista.

Ele disse ainda que há uma preocupação do Governo Federal com a questão dos “invisíveis”. Esse é um termo que o próprio Guedes usa para classificar as pessoas que estão fora de qualquer programa do Governo não conseguem nenhum tipo de renda. Seriam portanto pessoas invisíveis aos olhos do estado.

“O Presidente sempre diz: ‘E os invisíveis, cadê o nosso programa para ajudar os invisíveis?’. O mercado formal de trabalho são 40 milhões de brasileiros, mas encontramos outros 40 milhões de brasileiros fora do mercado formal, excluídos por uma legislação obsoleta, excluídos pela nossa incapacidade de criar um mercado de trabalho vigoroso, forte, robusto”, seguiu o Ministro.

Quem são os beneficiários

Como dito, o Ministro Paulo Guedes não chegou a dar muitos detalhes sobre o programa. No entanto, fontes de dentro do Palácio do Planalto afirmam que há um público específico que o BIP quer atingir. E esse público é justamente o daquelas pessoas que estão sem renda.

O Governo Federal começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial no início deste mês de abril. Entretanto, muita gente não vai receber esse montante mesmo estando em dificuldades financeiras neste momento. Esse é o público que o Ministério pode portanto querer atingir.

“É o vendedor de água nos jogos de futebol, é o vendedor de churrasquinho de gato, é o pipoqueiro, essa turma toda informal que está bloqueada, sem capacidade de trabalho. Nós queremos o retorno seguro ao trabalho desses brasileiros, através da vacinação em massa. Enquanto isso não ocorre, o bônus de inclusão produtiva. Eles têm direito ao trabalho “, completou Paulo Guedes na coletiva.

Propostas de Guedes

Com os pagamentos do novo Auxílio Emergencial acontecendo, a questão agora é saber como será o período de tempo que sucede esse projeto. Até o momento, se sabe que o Ministério da Cidadania está trabalhando na execução da nova versão do programa Bolsa família.

Nessa nova versão, o Governo Federal quer transformar o projeto em algo maior. Eles querem portanto aumentar o número de pessoas que recebem o dinheiro do programa. Além disso, eles querem também aumentar o valor médio de pagamentos, que hoje está na casa dos R$ 190.

Muito provavelmente o Governo Federal vai fazer pagamentos diferentes no Bolsa Família e no BIP. Então a ideia é que ninguém possa acumular os dois valores. Embora não há nada oficial ainda sobre esse tema, é isso o que as análises de especialistas estão apontando.