[Paulo Gustavo]: Internado por complicações da Covid-19, comediante apresenta melhora e pode ter o pulmão artificial retirado em breve | Coronavírus

Internado desde 13 de março por complicações da Covid-19, Paulo Gustavo apresentou melhora no quadro de saúde. A informação foi revelada por Tatá Werneck na noite do último sábado, em resposta a um seguidor no Instagram Stories.

Na ocasião, a humorista agradeceu todas as orações dos fãs e contou que o protagonista da franquia ‘Minha Mãe É uma Peça’ está melhorando a cada dia. Werneck também citou os médicos responsáveis por cuidar da saúde do comediante.

“O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, a Jesus amado e aos médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente. Está realmente chegando até ele”, afirmou ela.

Paulo Gustavo reage bem ao tratamento contra a Covid-19

Ainda entubado, Paulo Gustavo reagiu bem ao tratamento ECMO e, de acordo com informações do portal ‘A Seguir: Niterói’, o ator pode ter o pulmão artificial retirado nos próximos dias. Nas redes sociais, os fãs celebraram a notícia.

“Essa notícia de que o Paulo Gustavo tem reagido ao tratamento me traz uma alegria como se ele fosse alguém da minha família“, publicou um usuário do Twitter. “Fé, toda a vitalidade dele vai ser restaurada“, comentou outro.