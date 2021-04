Paulo Nunes não perdoa Vagner Mancini e revela qual Corinthians mandaria a campo: “Entrega mais”

O Corinthians se complicou na Copa-Sul Americana. Após o empate fora de casa contra o River-Plate, do Paraguai, o Timão acabou perdendo na Neo Química Arena para o Peñarol por 2 a 0, em jogo válido pela 2ª rodada do torneio sul-americano. O time uruguaio, que lidera o grupo, abriu 5 pontos para o time paulista. No duelo desta quinta-feira (29), o Coringão jogou com o time considerado titular. No entanto, para o comentarista Paulo Nunes, jogar com o time B seria mais interessante.









“O time B do Corinthians entrega mais. É um time melhor que esse time titular. Os meninos entregam mais intensidade, velocidade. Essa mescla entre os jovens e os experientes pode ser solucionada com os jogadores da defesa. Agora, para esses meninos jogarem bem eles precisam de confiança. Quando o treinador tira esses jogadores toda hora, você tira a confiança do jogador que saiu e do jogar que entrou. Se perde a ideia de jogo. O Mancini até hoje não mostrou qual a ideia de jogo desse time do Corinthians”, disse o comentarista na edição de hoje do ‘Seleção SporTV’, também criticando o técnico e o modo que o profissional arma suas equipes.

“A necessidade do Corinthians de propor jogo, ter imposição e criação de jogadas é um problema porque as equipes do Vagner Mancini nunca tiveram essa proposta de jogo. As equipes dele nunca tiveram essa capacidade. Ele sempre comandou equipes que jogavam de maneira diferente”, comentou.

Paulo Nunes prefere o time B do que a equipe A do Corinthians. Foto: Divulgação



Para PVC, Mancini precisa mais de respaldo, pois é um treinador que gosta de lançar meninos, mas no Corinthians, a base ainda não está tão pronta para lançar mais jogadores ao time profissional.

“O Mancini tem sido bastante justo com o Luan. Está recebendo oportunidades e não acho que tenha jogado mal ontem, mas também não jogou bem. O problema é que não acontece nada. O Corinthians venceu o clássico contra o Santos com um time recheado de garotos, mas o Mancini sabe que esses jogadores não estão prontos para decidir. Não podemos perder de vista que o Mancini foi o primeiro treinador a lançar o Neymar no Santos e o Coutinho no Vasco. Ele é um treinador que tem histórico de colocar garotos para atuar. Mas o Corinthians não tem na base um Neymar ou Coutinho. É preciso entender que Gabriel Pereira e Cauê ainda não conseguem resolver as partidas, mas o Luan também não. Assim como Jô. O time que compete é o time dos meninos. O Mancini não conseguiu encontrar esse meio termo”, finalizou o jornalista.