Paulo Victor rebate boato de rescisão, mas revela: “Dará preferência a propostas de fora”, diz staff ao BolaVip

Na tarde desta segunda-feira (05), reportagem do portal GaúchaZH informou que o goleiro Paulo Victor e o Grêmio já têm acerto para uma rescisão de contrato do goleiro de 34 anos. Ele tem vínculo em Porto Alegre até o final de 2022 e quase foi negociado com o Cerro Porteño há cerca de 10 dias. Só que o estafe de PV tem uma versão diferente.









O Bolavip Brasil entrou em contato com a assessoria de Paulo Victor, que confirmou não haver rescisão encaminhada e que o goleiro “está concentrado para a partida contra o Independiente Del Valle pela terceira fase da Libertadores”. De fato, PV está em Quito junto de Brenno e Adriel, os outros arqueiros inscritos, já que Vanderlei deixou o clube em comum acordo.

“De fato, houve a negociação de última hora com o Cerro, mas que não acabou acontecendo. Mas ele tem contrato no Grêmio até 2022”, completou o staff do goleiro tricolor. A negociação com o clube de Assunção só não aconteceu, pois o Grêmio pensava na transferência em definitivo, algo que o Cerro não queria – o desejo era empréstimo até dezembro.

O Bolavip Brasil ainda consultou pessoas próximas ao goleiro, que indicaram que PV “só dará preferências a propostas de fora do Brasil”. Há sondagens de clubes da Europa e do futebol dos Estados Unidos pelo jogador, de acordo com a GaúchaZH.

Paulo Victor tem contrato no Grêmio até dezembro de 2022 (Foto: Buda Mendes/Getty Images Brasil)



Com a camisa do Grêmio, desde julho de 2017, Paulo Victor soma 106 jogos e 84 gols sofridos e os títulos da Libertadores de 2017, da Recopa Sul-Americana de 2018, da Recopa Gaúcha de 2019 e do Gauchão de 2018-19-20.

Com a permanência ou não de Paulo Victor, o Grêmio está ativo no mercado em busca de um goleiro. Sérgio Rochet, titular do Nacional-URU e convocado para a seleção uruguaia, foi analisado. Everson, do Atlético-MG, e que quase foi contratado em 2019, também está no radar de Renato Portaluppi, assim como Renan Ribeiro, do Sporting-POR.