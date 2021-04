Paz é definitivo sobre continuidade de Enderson Moreira no Fortaleza: “A receita do fracasso é ficar trocando”

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falou diretamente com os torcedores do Leão através do aplicativo oficial do clube, onde a torcida fez perguntas e tirou dúvidas com o mandatário através do quadro ‘Tudo em Paz’. Um dos questionamentos dava conta sobre a continuidade do técnico Enderson Moreira.

“Para mim é muito claro que a receita do fracasso é ficar trocando de treinador. É só olhar os quatro times que caíram ano passado, quantos treinadores eles tiveram no ano passado, pelo menos uns quatro cada um. Então a literatura esportiva mostra que manter trabalhos é a maior possibilidade de dar sucesso”, disse o presidente, que também projetou a disputa da Série A pelo Leão.

“Vamos brigar para ficar e buscar uma vaga em competição sul-americana, nós temos condições para isso, temos elenco para isso, temos torcida para isso. Nós já estamos entendendo bem a Série A, como que funciona a competição, as viagens, os estádios que a gente joga, o nível de competitividade dos times”, comemorou.

Foto: Kely Pereira/AGIF



“Então acho que nesse ano a gente tem condições de fazer um papel bom, não sofrer como sofremos no ano passado. Reconhecemos que foi um término de competição difícil para todos nós. O torcedor ficou ainda muito magoado, triste e ele tá querendo voltar a sorrir, com boas atuações. Entendo perfeitamente, o torcedor tem suas razões“, concluiu o presidente.