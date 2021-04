Peaky Blinders: série presta homenagem à atriz Helen McCroy

Os fãs do seriado Peaky Blinders foram surpreendidos na sexta-feira (16) pelo anúncio de falecimento da atriz Helen McCroy, intérprete da famosa Tia Polly. A equipe da série se manifestou por meio do perfil oficial (@peakyblindersofficial) com uma arte diferenciada para homenagear a artista.

Uma claquete de cinema foi ilustrada com o rosto de Helen caracterizada em sua personagem Polly com a seguinte frase: “Descanse em paz, Helen”. A foto foi tirada por Anthony Byrne, diretor da série.

Cillian Murphy, responsável por dar vida a Thomas Shelby, falou sobre a colega de elenco em entrevista ao portal Deadline: “Estou com o coração partido por perder uma amiga tão querida. Helen era um ser humano lindo, atencioso, engraçado e compassivo. Ela também era uma atriz talentosa – destemida e magnífica.”

A produtora executiva de Peaky Blinders, Caryn Mandabach compartilhou uma declaração exclusiva ao portal Deadline a respeito de como foi pensada a personagem Polly: “Quando Steve concebeu a personagem Polly, ele disse que se algo acontecesse com Tommy, Polly administraria o negócio. Apenas uma atriz com a profundidade e humanidade que Helen possuía poderia ter assumido esse manto. Na verdade, eu gostaria que Helen pudesse administrar os negócios do mundo, porque ela era tão legal.”

Gravações da 6ª temporada de Peaky Blinders iniciaram em janeiro

Desde janeiro deste ano, a equipe de Peaky Blinders voltou aos sets para gravação da sexta e última temporada. Com o anúncio da morte de Helen McCroy, não se sabe como vai se desenvolver o enredo. Por enquanto, não esta claro se ela filmou algum episódio. Devido à morte de Helen, mudanças no arco final de Polly Shelby devem acontecer.