Pedro analisa empate do Flamengo com a Portuguesa

O faro de artilheiro de Pedro salvou o Flamengo. O centroavante retornou, após lesão muscular, e fez os dois gols no empate por 2 a 2 com a Portuguesa, neste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Pedro não atuava desde o clássico com o Botafogo, no dia 24 de março.

Feliz pelo retorno, mas insatisfeito com o empate, Pedro destacou a reação do Flamengo. A Portuguesa abriu 2 a 0 no primeiro tempo.

“Queria a vitória, que era o mais importante. Os gols saem naturalmente. Eu preferia a vitória aos gols, mas feliz por voltar a jogar, voltar a atuar pelo Flamengo, a fazer gols, que é importante para mim, mas coletivamente eu queria a vitória. O time deu a vida no segundo tempo. No primeiro não foi tão bem. Agora é levantar a cabeça e focar na Libertadores e pensar no Vélez”, declarou Pedro.

O centroavante saiu na reta final do jogo, mas está pronto para o duelo pela Libertadores. Na terça-feira, o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield, na Argentina.

“Eu cansei no fim do segundo tempo. Muito tempo sem jogar, mas o trabalho foi forte fisicamente. Estou me sentindo 100%. Agora é trabalhar para viajar para a Libertadores”, encerrou.