Pedro Castro e Romildo retornam e reforçam Botafogo

Dois jogadores podem ajudar o Botafogo novamente. O técnico Marcelo Chamusca ganhou dois reforços para a partida deste domingo pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. O Alvinegro encara o Macaé a partir das 18h (de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os volante Pedro Castro e Romildo voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Pedro Castro estava afastado desde a partida contra o Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito e teve que se recuperar. Além disso quase se submeteu a uma cirurgia.

Passada esta fase, o atleta comemorou o retorno aos treinos.

“Estou muito feliz de voltar e com o carinho que o torcedor deu durante este tempo que fiquei fora”, disse ele.

Já Romildo ficou duas semanas afastado por conta da Covid-19. O jogador usou as redes sociais para comemorar: “Feliz demais em voltar a treinar no campo, que Deus me abençoe nesse retorno e que toda dificuldade passada nessas semanas me motive a evoluir a cada dia”.

O Botafogo tem 12 pontos conquistados e precisa de um triunfo para se garantir na Taça Rio, uma espécie de prêmio de consolação para os times que não conseguiram avançar para a fase decisiva do Campeonato Carioca.