Pedro Castro faz golaço, Matheus Nascimento desencanta, e Botafogo goleia o Macaé pela Taça Guanabara

Acabou a sina. De volta ao estádio Nilton Santos, o Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara, na noite deste domingo. Após um primeiro tempo sem gols, Pedro Castro, Rickson, Sousa e a joia Matheus Nascimento marcaram os gols do Glorioso. Com a vitória, o Alvinegro conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca desde o dia 28 de março.

Com o resultado, o Botafogo encara o Nova Iguaçu na fase semifinal da Taça Rio. O Macaé, por sua vez, está rebaixado para a segunda divisão do futebol carioca, com apenas um ponto conquistado.

EFEITO PEDRO CASTRO

Recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, Pedro Castro voltou ao time do Botafogo após ficar oito jogos de fora. Dentro de campo, ele mostrou porque a equipe sentiu sua falta. Logo aos sete minutos de jogo, o camisa 33 enfiou uma linda bola para Marco Antônio, que dentro da área, cortou a marcação e chutou rente à trave.

Participativo, Pedro Castro foi o melhor jogador do Botafogo durante o primeiro tempo. Aos 31 minutos, Marco Antônio tentava jogada na entrada da área, mas a zaga do Macaé cortou. No entanto, a bola caiu no pé do camisa 33, que bateu forte e obrigou Ricardo a fazer grande defesa.

NA TRAVE

O Botafogo tentou aproveitar a falta de atenção da última linha de defesa do Macaé para criar mais uma jogada de perigo. Um minuto depois da parada técnica, Ricardinho enfiou boa bola para Marco Antônio, que ajeitou o corpo e bateu com força na trave. A bola ainda bateu no goleiro do Macaé, mas a bola não voltou ao gol.

SUSPENSE

Apesar de algumas boas chances criadas, o Botafogo não conseguiu convertê-las em gol. Além disso, o Macaé, mesmo sem criar chances claras, chegou a ter mais posse de bola em determinado momento do primeiro tempo. Sem conseguir dominar o pior time do campeonato, o Alvinegro foi aos vestiários com a necessidade de melhorar.

GOL DE PLACA

O Botafogo voltou ligado do intervalo e logo conseguiu o gol. Aos seis minutos, PV recebeu lançamento pela esquerda, passou pela marcação com facilidade e tocou para Pedro Castro. O meia, de fora da área, soltou uma bomba no ângulo do goleiro Ricardo para abrir o placar

SAI ZICA

O Botafogo chegou ao segundo gol com um jogador que vinha sendo criticado pela torcida e que tem contrato apenas até o dia 31 de maio deste ano. Após boa construção de jogada ofensiva, PV encontrou Rickson dentro da área. O volante domina, ajeita e bate rasteiro e no canto, sem chances para Ricardo.

BOTAFOGO RELAXA, E MACAÉ TENTA

Depois do segundo gol, o Botafogo relaxou um pouco na partida e não imprimiu o mesmo ritmo que apresentou no começo do segundo tempo. Dessa forma, o Macaé não foi bobo e se lançou ao ataque. No entanto, apesar de chegar até área do Alvinegro, os visitantes não conseguiram levar perigo ao gol de Douglas Borges.

BOTAFOGO MATA O JOGO

Aos 41 minutos, o Botafogo botou um ponto final na partida. Depois de cobrança de escanteio curto, Matheus Nascimento desviou de cabeça e Kanu, da entrada da pequena área, conseguiu a finalização. Sousa apareceu debaixo da linha para fazer o terceiro do Alvinegro.

TEVE TEMPO PARA O GOL DA JOIA

Finalmente saiu o gol de Matheus Nascimento pelo Botafogo. Ênio fez boa jogada individual, passou pela marcação com facilidade e tocou para Matheus Nascimento, que de frente pro gol, escolheu o canto esquerdo de Ricardo e guardou.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MACAÉ

Data/Hora: 25/04/2021, às 18h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Rachel de Mattos Bento e Thayse Marques Fonseca

Quarto árbitro: Andrew Ferreira de Mello

Cartões amarelos: Ryckelmy, Helton (MAC)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pedro Castro (1-0) (05’/2ºT) Rickson (2-0) (17’/2ºT) Sousa (3-0) (41’/2ºT) Matheus Nascimento (4-0) (44´/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

Douglas Borges; Jonathan (Warley 19’/2ºT), Kanu, Sousa e Paulo Victor; Luiz Otávio, Ricardinho (Marcinho 01’/2ºT) e Pedro Castro (Matheus Frizzo 22’/2ºT); Felipe Ferreira (Ênio 35’/2ºT), Marco Antônio (Ronald 19’/2ºT) e Matheus Nascimento.

MACAÉ (Técnico: Luciano Lamóglia)

Ricardo; Rossales, Helton Matheus, Álvaro e Taira; Antônio (Dudu 19’/2ºT)), Ronan, Ryckelmy (Maicon 22’/2ºT) e Wallacer; Edy (Patrick 38’/2ºT).