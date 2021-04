Pedro Castro se destaca em goleada do Botafogo: confira números

O Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0 nesse domingo e um dos destaques foi o meio-campista Pedro Castro, autor do primeiro gol da goleada.

O Pedro Castro comandou a goleada do Fogão! 🔥 ⚽ 1 gol ✅ 25/31 passes certos 💥 3 finalizações 🎯 2 no alvo 🎩 1 assistência p/ finalização ↪️ 1/2 lançamentos certos ⚒️ 1 desarme 📊 @Footstats — 📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/sjO7GIHimh — Cariocão (@Cariocao) April 25, 2021

Além do gol, Pedro se destacou de forma geral. Segundo o Footstats, o jogador acertou 25 de 31 passes tentados, tentou três finalizações e acertou duas, além de ter dado uma assistência para finalização. Os outros autores dos gols da equipe foram Rickson, David Souza e Matheus Nascimento.

Com o triunfo do Glorioso, a equipe terminou a fase classificatória do Estadual em sétimo lugar e enfrentará o Nova Iguaçu nas semifinais da Taça Rio.