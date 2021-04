Pedro Castro volta ao time e volante contestado pela torcida deixa equipe; Botafogo apenas cumpre tabela contra o Macaé

Acumulando resultados ruins na última semana, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e já não tem chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Carioca. Sendo assim, o clube foca agora todas as atenções na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, grande objetivo da temporada.

Para isso, o Glorioso vai em busca de novos reforços no mercado antes da disputa do torneio nacional, que começará no fim do mês de maio. São posições pontuais onde o elenco ainda precisa de novos nomes, que serão buscados pelo diretor de futebol do Botafogo Eduardo Freeland.

Entretetanto, o clube ainda entrará em campo pela última rodada da Taça Guanabara neste domingo (25), no Nilton Santos, contra o Macaé. As mudanças ficam por conta da saída de Luiz Otávio do time titular para o retorno de Pedro Castro. Na defesa, Gilvan, com um problema muscular, está fora. Ele dará lugar ao garoto Sousa.

Sousa: nova oportunidade no time titular (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



No ataque mais uma chance para Matheus Nascimento com a ausência de Rafael Navarro, lesionado. Portanto, a provável escalação do time do técnico Marcelo Chamusca é a seguinte: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e PV; Rickson, Pedro Castro e Ricardinho; Felipe Ferreira, Matheus Nascimento e Marco Antônio.

Outras novidades que o torcedor botafoguense poderá conferir dizem respeito ao banco de reservas: o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o meio-campista Matheus Frizzo voltam a ser relacionados e podem entrar no decorrer da partida.