Pedro detalha golaço que fechou vitória do Flamengo e brinca com ’empurrão’ em Arrascaeta

O Flamengo conquistou sua segunda vitória na fase de grupos da Conmebol Libertadores em grande estilo. Estreando no Maracanã, o time goleou o La Calera por 4 a 1, com direito a golaço de Pedro para fechar o marcador.

Após o duelo, em entrevista coletiva no estádio, o camisa 21 celebrou o gol, detalhou o que ele fez no lance e ainda disse o que é preciso para um atacante conseguir marcar nesse tipo de lance.

“Vitinho fez uma grande jogada, deu um passe firme, eu dominei bonito, também. Ameacei dar no Gabi, cortei para dentro, vi que o outro deu um carrinho, se eu chuto, ia em cima dele, dei mais uma para a direita e, na frente do goleiro, tive que cavar”, disse.

“Todo atacante tem que ter uma frieza na frente do goleiro, se não, o goleiro abafando, chuto em cima dele. Ali tem que ser frio, na frente do goleiro”, completou o atacante.

Dentro da jogada, Pedro ainda deu um ‘empurrão’ em seu companheiro Arrascaeta. O centroavante riu do fato e revelou uma brincadeira entre os dois no vestiário.

“No momento, nem tinha reparado. Já é o instinto do atacante, deixar o braço no zagueiro, mas dessa vez era o zagueiro. A gente brincou no vestiário, ele veio falar que dei um empurrão nele, só vi no vídeo. A gente está com a união dentro e fora do campo, e a gente brinca com isso”, finalizou.