Pedro Lucas vira ‘moeda de troca’ em acordo por D. Costa e Juve se empolga no negócio: “Igual foi com o Tevez”, estampa jornal

O Grêmio comunicou, através de uma nota publicada na noite da última terça-feira (30), a desistência oficial da direção na contratação de Borré, do River. “A decisão se fundamenta, exclusivamente, na insegurança do Clube quanto à hesitação do atleta em firmar o referido instrumento, o que proporciona uma dúvida relevante quanto ao efetivo propósito, disposição e vontade do mesmo”, dizia um trecho do documento.









“O Clube se mantém atento ao mercado com o objetivo de reforçar o grupo de atletas para as competições desta temporada de 2021”, finalizou. Sem Borré, a prioridade do Tricolor se torna o também atacante Douglas Costa. Revelado no Grêmio, o brasileiro pertence à Juventus, da Itália, e está emprestado ao Bayern de Munique, da Alemanha. Nesta 6ª (9), o renomado TuttoSport trouxe novos detalhes da negociação.

O jornal da Itália informou que o objetivo é repetir o modelo utilizado na saída de Carlitos Tevez para o Boca, ou seja, liberar o atleta e ficar com a prioridade de compra futura do Grêmio. Entre eles, o jovem Pedro Lucas, que está atuando no Campeonato Gaúcho e impressionando a comissão técnica de Renato. Sendo assim, o acerto entre os dois times pode avançar até o Imortal chegar num acordo.

Foto: Maxi Franzoi/AGIF



A Juve tem problemas financeiros e uma dívida de € 1,5 milhões de euros com Douglas, que não empolgou neste novo empréstimo no Bayern. “Se for pra outro clube (além do Grêmio), eu fico por aqui. Eu tenho minha ideia de retorno ao Grêmio se for possível, mas reconheço e respeito a grandeza de outras equipes como Flamengo, São Paulo e Palmeiras”, revelou o atacante ao jornalista Alê Oliveira.

Números de Douglas Costa pela Juventus:

103 jogos

10 gols