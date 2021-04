Pedro volta a tempo da Libertadores participando de um gol a cada 42 minutos

De olho na Conmebol Libertadores, o Flamengo entrou em campo com um time misto no último sábado e empatou com a Portuguesa por 2 a 2 pelo Campeonato Carioca. A grande notícia foi o retorno de Pedro, que se recuperou de lesão e já marcou os dois gols rubro-negros na partida.

O atual campeão brasileiro estreia na competição continental nesta terça-feira, às 21h15 (de Brasília), contra o Vélez Sarsfield, fora de casa, com transmissão ao vivo do FOX Sports e cobertura em tempo real COM VÍDEOS do ESPN.com.br. E o centroavante pode ser um reforço importante para o elenco que viaja à Argentina.

Pedro só tinha entrado em campo duas vezes na atual temporada. No dia 19 de março, ele estreou com um gol e uma assistência na goleada sobre o Resende por 4 a 1 pelo estadual. Cinco dias depois, jogou apenas 10 minutos no clássico contra o Botafogo, sendo substituído com dores na coxa esquerda.

O atleta de 23 anos foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor que o deixou distante dos gramados por mais de três semanas.

Com seu retorno e seus dois gols, porém, o camisa 21 se coloca no radar de Rogério Ceni para a partida desta terça-feira – mesmo que não seja utilizado nos 90 minutos.

Afinal, Pedro não precisa de muito tempo para deixar sua marca. Diante da Portuguesa, foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo – ele já havia saído antes do apito final nos outros dois jogos. No total, ele disputou 170 minutos de futebol na temporada, anotando três gols e ainda dando uma assistência.

São quatro participações diretas em gol, ou uma participação em gol a cada 42 minutos jogados.

“Estou pronto (para a estreia da Libertadores). Ali no final, no segundo tempo, cansei um pouquinho, muito tempo sem jogar. Mas o trabalho foi forte fisicamente, estou me sentindo bem, 100%”, disse Pedro após a partida em entrevista ao pay-per-view do Campeonato Carioca.

Pedro está pronto para jogar. Agora, cabe a Rogério Ceni decidir por quanto tempo.