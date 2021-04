‘Pega senha que tá acabando’ · .

Em participação relâmpago no Domingão do Faustão, Rodolffo Matthaus pediu para voltar ao programa na companhia de Israel. O cantor, que foi eliminado do BBB21 na última terça-feira (6), recebeu um recado nada animador de Fausto Silva. “Então pega a senha, que está acabando”, avisou o apresentador, encerrando a participação do sertanejo.

A presença de Rodolffo no Domingão durou menos de dez minutos, mas ele conseguiu falar de sua relação com Caio Afiune. “Só faltou beijo na boca”, disse o sertanejo, ao assistir aos VTs ao lado do fazendeiro.

O eliminado também falou sobre o atrito com João Luiz Pedrosa e o comentário racista que fez a respeito do cabelo do professor. “Só me resta pedir desculpa”, afirmou. “Aprendi várias lições, vou passá-las para frente”, completou ele.

Mais uma vez, o cantor relembrou sua criação no interior de Goiás e disse que sabia que poderia cometer alguns deslizes. “Mesmo assim, decidi botar a cara a tapa e graças a Deus, no final das contas, o povo está me dando muito carinho”, comemorou ele.

Confira um trecho de Rodolffo no Domingão do Faustão:

Rodolffo no #Domingão: “Eu já pedi desculpas pra eles lá dentro da casa, pra família deles. Fiquei realmente incomodado por ter chateado. Errei mesmo. Resta só assumir e pedir desculpa.” pic.twitter.com/pjoluNP43k

— TV Globo em 🏠 (@TVGlobo) April 11, 2021

