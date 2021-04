Pegada casa do comendador: veja dicas para valorizar a decoração da sala

A casa de José Alfredo, personagem de Alexandre Nero, em “Império”, é um verdadeiro luxo. Com a decoração aliada às raízes nordestinas, como idealizou a cenógrafa Anne Bourgeois, ficou total a cara dele, não é mesmo? Por isso, escolhemos falar hoje aqui na coluna desse cenário que deu o que falar na novela, no ar mais uma vez no horário nobre. Afinal, acreditamos muito na força que uma escada dá à composição de um ambiente. E a da sala do Comendador chama muita atenção!

Você deve estar se perguntando: “Gente, esses meninos estão falando de escada? Um assunto tão óbvio, um elemento tão comum!”. Pois é, é comum, sim, mas qual é o destaque dela na sua casa? É uma escada reta, caracol, de madeira, de concreto, de pedra? Ela pode ter muitos revestimentos e estruturas, mas a forma como se apresenta na sua decoração — ou a maneira como pretende construí-la — a deixa aparente no ambiente? Ou ela está mais escondida?

Nós acreditamos que tirar partido da escada na hora do projeto é importante para uma boa arquitetura. Ela como elemento decorativo central numa sala é um verdadeiro desafio, mas, se for bem executada, é sucesso na certa. Aqui ao lado, você vê como a escada pode valorizar um cômodo, trazendo uma identidade especial ao lugar.

Leveza é a palavra de ordem

Foto: Denilson Machado / MCA Studio Esta cobertura duplex na Barra da Tijuca, com 135m², passou por uma transformação total feita pelo escritório UP3 Arquitetura. Os clientes queriam um espaço amplo e integrado, pois já moravam no mesmo condomínio, mas precisavam de um lugar maior e com mais conforto. Desejavam modernidade em todos ambientes. Aqui na sala integrada com a cozinha, foi projetada uma nova escada que leva para o segundo pavimento do apartamento. Ela foi feita de estrutura metálica e revestida com quartzo branco prime, trazendo uma leveza única para o ambiente. Esta escada, além de mais moderna, exige um tempo de obra muito menor de que um modelo convencional de concreto por exemplo — mas, claro, com o auxílio de um bom projeto e uma empresa para executar, tudo fica mais fácil. E repare como ela virou uma verdadeira peça decorativa no imóvel!

Mudando tudo para decorar melhor

Também numa cobertura duplex na Zona Oeste do Rio, no Jardim Oceânico, a arquiteta Adriana Esteves mudou tudo. Na sala que dá aceso ao pavimento superior, havia uma escada antiga bem “pesada”, em concreto e toda fechada, o que tinha nada a ver com o que esse cliente queria quando a pediu renovação. “O projeto foi todo novo, não tinha condição de dar somente um tapa no visual”, explica Adriana. Ali havia a entrada para o lavabo, que foi remanejada para um outro local, dando lugar a uma escada nova, feita com apenas uma viga em “fita” contínua, em estrutura metálica e com degraus em madeira maciça. O contraste com a parede verde e o corrimão preto deu a leveza e a exclusividade ao ambiente, que antes não era nada convidativo. Curiosidade: esta escada é uma solução super-rápida para ser executada, e os degraus podem ser de madeira, como neste projeto, ou de chapa metálica, que também fica incrível. Sonhe, execute e deixe a sua escada falar por você no seu espaço. Ela pode, sim, virar o centro das atenções.