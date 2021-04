Pelé: Edinho defende o pai após polêmica com filha não reconhecida: “Leva uma fama muito injusta”

Em entrevista ao Arena SBT, o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, defendeu o pai em relação à polêmica na qual ele se envolveu com sua filha, Sandra Regina, que morreu em 2006 após anos sem contato com o Rei do Futebol.

Sandra morreu em 2006, dez anos após ser reconhecida como filha do jogador através de reconhecimento de paternidade por exame de DNA, sem ter convivido com Pelé durante todos esses anos.









Hoje funcionário do Santos, Edinho disse: “Essa é uma situação pessoal. Não dá para traçar um paralelo com o futebol. Acima de tudo, as pessoas não sabem os detalhes desse episódio. É uma situação, apesar de triste, comum, de relação entre parentes. É uma situação triste, mas ele leva uma fama muito injusta, não condizente com a verdade”.

Cresci vendo um negro como maior ídolo do esporte nesse país (Pelé) é uma das figuras mais populares desse mundo. — Rodrigo Neves (@rodrigochixaro)

“Ele nunca negou ela em termos jurídicos, como a lei determinou. Mas a parte afetiva, pessoal, é uma relação complicada e complexa. Não dá para traçar um paralelo com o futebol. Ele tem exemplo de uma filha que teve também fora do casamento e que vive como uma irmã com a gente”.

“É um paralelo exato, que teve um desfecho completamente oposto e nunca é citado no sentido comparativo. Se ele é criticado por isso, deveria ser elogiado no outro caso”, finaliza o ex-jogador, que se envolveu em diversos problemas com a Justiça.