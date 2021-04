Pelo Inglês, Chelsea vence o West Ham em partida importante em briga por vaga na Champions

Neste sábado, o West Ham recebeu o Chelsea no London Stadium, em Londres, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória da equipe do Chelsea por 1 a 0, e o atacante Timo Werner marcou o único gol do jogo.

WEST HAM TENTA

A equipe do West Ham criou chances de ataque durante a primeira etapa, mas nenhuma de suas finalizações chegou ao gol. Em um lance, o árbitro de vídeo chegou a revisar um possível pênalti em Tomas Soucek, mas nada foi marcado pelo VAR.

ABRIU O PLACAR

​Se o West Ham tentou, o Chelsea conseguiu fazer de seus lances de ataque algo concreto para um gol. Apenas na primeira etapa, a equipe finalizou seis vezes e, em um desses chutes, Timo Werner abriu o placar após cruzamento de Ben Chilwell.

SEGUE NO ATAQUE

O segundo tempo do Chelsea não foi de uma equipe que mostrava-se contente com uma vitória magra por 1 a 0. A equipe dos Blues seguiu pressionando o time do West Ham durante os 45 minutos finais, mas não conseguiram ampliar a vantagem.

EXPULSÃO

Já perto do final da partida, o West Ham, que tentava se encontrar em busca de um empate, sofreu mais um grande baque. Aos 36 minutos do segundo tempo, o zagueiro Fabián Balbuena recebeu o cartão vermelho por entrada forte em Chilwell, e a equipe da casa ficou com menos um jogador.

SEQUÊNCIA

O West Ham enfrenta o Burnley às 16:15h (de Brasília) do dia 3 de maio pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea, por sua vez, enfrenta o Real Madrid às 16h (de Brasília) desta terça-feira, em partida válida pela semifinal da Champions League.