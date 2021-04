Penedo inicia vacina contra Covid-19 em quilombolas. Confira lista aqui

Imunização do grupo prioritário segue cadastro do NIS e começa nesta quarta-feira, 28

Decom PMP

A campanha de imunização contra o coronavírus avança para mais um grupo prioritário em Penedo.

A partir desta quarta-feira, 30, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) administra a primeira dose da vacina AstraZeneca em pessoas remanescentes dos quilombos.

Em Penedo, o bairro Oiteiro (Senhor do Bonfim) e o povoado Tabuleiro dos Negros são reconhecidas oficialmente como território onde escravizados negros, refugiados ou libertos, formaram comunidades onde parte de seus descendentes ainda vive.

E basta ser morador do Oiteiro ou do Tabuleiro para ser vacinado agora?

A resposta é não. Apenas as pessoas identificadas como quilombolas no cadastrado do NIS (Número de Identificação Social) recebem a primeira dose da vacina contra Covid-19 neste momento, disponível para quem tiver 30 anos ou mais de idade.

A Central de Vacinação contra Covid-19 em Penedo funciona na Escola Estadual Ernani Méro, das 7h as 17 horas.

Confia abaixo a lista completa dos remanescentes quilombolas cadastrados no NIS

quilombolas penedo al