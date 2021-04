Pensando em estudar? Veja os cursos oferecidos pelo Governo Federal

Para promover a qualificação, principalmente dos jovens, para o mercado de trabalho, o Governo Federal, através do Ministério da Educação, deu inicio ao projeto Novos Caminhos.

O projeto tem como foco principal a ampliação da qualificação baseada nas demandas dos setores produtivos e nas profissões do futuro. O objetivo é estender essa oferta à população brasileira.

Mais do que apenas cursos, trata-se de um conjunto de ações para o fortalecimento da política de educação profissional e tecnológica. O objetivo do Novos Caminhos é fazer com que os jovens terminem o ensino médio já com uma profissão.

Com a missão de formular, planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar estas políticas publicas, foi criada a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Essa secretaria também trabalha para a expansão e melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica, especialmente quanto à integração com o ensino médio e na modalidade de educação à distância (EAD).

Então, este projeto se baseia suas ofertas de cursos em dois pilares principais: a educação técnica e a educação tecnológica. Vamos entender a dinâmica de ensino de cada uma delas, e o que está sendo ofertado em cursos livres.

Educação profissional técnica de nível médio

O curso profissional técnico tem como característica o curto período de duração e conteúdos direcionados, focados na formação específica do curso escolhido.

A educação profissional técnica de nível médio inclui três tipos de cursos:

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio: destinados a propiciar o desenvolvimento de competências e valores necessários ao exercício de uma ou mais ocupações reconhecidas no mercado de trabalho;

Habilitação Profissional do Técnico de Nível Médio: cursos que habilitam para o exercício profissional em função reconhecida pelo mercado de trabalho da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), sendo destinados a pessoas que tenham concluído o Ensino Fundamental, estejam cursando (pode ser feito de maneira concomitante) ou tenham concluído o Ensino Médio;

Especialização Técnica de Nível Médio: cursos voltados aos concluintes dos cursos técnicos. Devem propiciar o domínio de novas competências àqueles que já são habilitados e que desejam especializar-se em um determinado segmento profissional.

A carga horária mínima de cada curso técnico é determinada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e poderá ser de 800 horas, 1.000 horas ou 1.200 horas.

Os cursos do projeto Novos Caminhos vão ser ofertados em instituições devidamente credenciadas e aprovadas pelo MEC. Eles estão divididos em eixos tecnológicos nas áreas de:

Ambiente e Saúde;

Controles e Processos Industriais;

Desenvolvimento Educacional e Social;

Gestão e Negócios;

Informação e Comunicação;

Infraestrutura;

Militar;

Produção Alimentícia;

Produção Cultural e Design;

Produção Industrial;

Recursos Naturais;

Segurança;

Turismo, Lazer e Hospitalidade.

Cada área destas tem diversos cursos técnicos específicos. Se o seu curso escolhido ainda não tem instituições cadastradas, não desanime. O prazo para implementação total do programa é 2022. Fique de olho nas atualizações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Também, consulte no SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica) para saber quais instituições, publicas e privadas, oferecem cursos em sua cidade.

Pronatec 2021

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego nasceu antes do projeto Novos Caminhos, já está em funcionamento desde 2011. O programa é uma ferramenta de acesso educacional destinada aos estudantes e trabalhadores que desejam se aperfeiçoar e ter mais oportunidades. Os cursos são gratuitos e oferecem alta empregabilidade, por esses profissionais serem inseridos rapidamente no mercado de trabalho.

Cursos livres

Os cursos livres são aqueles considerados como educação não formal de duração variável.

Cursos FIC (Formação Inicial e Continuada)

Os cursos FIC tem a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja entrar ou retornar ao mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. São ofertados nos campus dos Institutos Federais, de maneira gratuita, podendo ser presencial ou EAD. São destinadas a pessoas com escolaridade variável, além de acontecer em um curto espaço de tempo, o que permite o rápido aprendizado e a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos.

Formação Inicial: compreende curso que prepara jovens e adultos para atuar em uma área profissional específica do mundo do trabalho, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas;

compreende curso que prepara jovens e adultos para atuar em uma área profissional específica do mundo do trabalho, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas; Formação Continuada: compreende curso que aprimora, aprofunda e atualiza os saberes relativos a uma área profissional, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

Projeto piloto Qualifica Mais

Esta sendo oferecida a primeira chamada para este programa de cursos gratuitos, no projeto piloto Qualifica Mais.

A prioridade das vagas são para jovens de até 29 anos. É necessário residir em uma das cidades em que estão sendo oferecidos os cursos, ou nas respectivas regiões metropolitanas, e ter concluído o ensino médio.

Os cursos oferecidos são:

Programador web

Programador de sistemas

Programador de dispositivos móveis

O prazo termina em 11 de Abril. Corre lá!

Educação Tecnológica

Existem três modalidades de ensino superior no Brasil. São elas:

Bacharelados: O bacharelado é uma formação de nível superior que confere grau de bacharel. Com duração média entre 3 e 6 anos, o curso de bacharelado prepara profissionais generalistas com sólidos conhecimentos sobre a base de uma profissão. São exemplos de profissões que exigem bacharelado: advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, veterinários, entre outros.

O bacharelado é uma formação de nível superior que confere grau de bacharel. Com duração média entre 3 e 6 anos, o curso de bacharelado prepara profissionais generalistas com sólidos conhecimentos sobre a base de uma profissão. São exemplos de profissões que exigem bacharelado: advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, veterinários, entre outros. Licenciaturas: Os cursos de licenciatura têm duração de 3 a 5 anos, com foco na base teórica de um conhecimento e profissão. Essa formação está relacionada ao ato de ensinar e é possível ser feitas nas modalidades presencial e a distância. São exemplos de cursos que oferecem licenciatura: Matemática, Letras, Educação Física, Ciências Biológicas, etc.

Os cursos de licenciatura têm duração de 3 a 5 anos, com foco na base teórica de um conhecimento e profissão. Essa formação está relacionada ao ato de ensinar e é possível ser feitas nas modalidades presencial e a distância. São exemplos de cursos que oferecem licenciatura: Matemática, Letras, Educação Física, Ciências Biológicas, etc. Tecnólogos: Os cursos superiores tecnólogos, também conhecido como curso de tecnologia ou graduação tecnológica, tem duração menor que os cursos de bacharelado ou licenciatura: de dois a três anos. O aluno passa por diversas disciplinas para atender as necessidades do mercado de forma rápida e especializada. São exemplos de cursos tecnológicos: Gestão em Recursos Humanos, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão da Qualidade, etc.

Todos os cursos oferecem vantagens e desvantagens. Atualmente, é possível fazer as três modalidades de maneira presencial ou EAD (mas alguns bacharelados não tem essa possibilidade, como o curso de Medicina).

Os cursos tecnólogos atraem cada vez mais alunos por formar profissionais de forma concisa e dinâmica, com muito conteúdo prático, para uma rápida inserção na carreira.

Além de menor tempo e custo, os tecnólogos possibilitam que o aluno formado ingresse em um curso de especialização ou pós graduação.

O programa Novos Caminhos também pretende atualizar o atual Catalogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia para guiar estudantes e instituições.