Pensando na Libertadores, reservas do Santos empatam sem gols no retorno ao Paulista

Pensando no duelo da Conmebol Libertadores, o Santos poupou seu time titular e ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP, neste sábado (10), na rodada que marcou o retorno do Campeonato Paulista, dentro da Vila Belmiro.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com este resultado, o Peixe chegou a seis pontos em cinco jogos e fica na segunda colocação do Grupo D, dois pontos atrás do líder Mirassol. O Guarani, porém, ainda não jogou na rodada e pode ultrapassar o time de Ariel Holan.

A situação do Botafogo, por sua vez, é ainda mais complicada. O time ainda não conquistou nenhuma vitória na competição e está com dois pontos, na lanterna do Grupo A.

Este foi o primeiro jogo do treinador Argel Fucks, contratado recentemente pelo time de Ribeirão Preto depois da demissão de Alexandre Gallo.

O técnico Ariel Holan, preocupado com a partida de volta contra o San Lorenzo na próxima terça-feira (13), poupou seus principais jogadores e aproveitou para testar alguns jogadores mais jovens e outros que estavam encostados no elenco.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O time santista dominou a partida, tendo mais de 70% da posse de bola e criando mais chances que o Botafogo, que só acertou uma vez o alvo.

A pontaria do Alvinegro Praiano, porém, também não estava tão afiada. Apesar de ter a bola por muito mais tempo, foram poucas as vezes que o time levou perigo à meta do goleiro Igor.

Depois da partida pela Libertadores, o Santos volta a atuar pelo Paulista na sexta-feira (16), contra a Ponte Preta. Antes disso, o Botafogo enfrentará o Ituano, na quarta (14).