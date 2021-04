Pentágono confirma autenticidade de vídeo com OVNIs

Na última sexta-feira (9), Sue Gough, representante do Pentágono, confirmou ao Futurism que imagens capturadas pelo documentarista Jeremy Corbell, nas quais objetos voadores não identificados (OVNIs) sobrevoam um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, são autênticas.

Em entrevista ao Mystery Wire, Corbell explica o que o motivou a divulgar o material de julho de 2019: “São pirâmides voadoras! [Oficiais do] USS Russell destacaram […] que isso não é algo que possuímos ou um projeto secreto, assim como não são equipamentos militares estrangeiros. Eles estavam se comportando de maneiras que não esperávamos, não eram aerodinâmicos.”

Ainda segundo o profissional, a hipótese de que se tratava de drones foi descartada após a análise dos documentos pelo grupo responsável pela investigação de fenômenos do tipo, o Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF). Confira abaixo.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021