Pepê deixa o Flamengo para acertar com o Cuiabá; Rubro-Negro age rápido e fica com percentual dos direitos do meia

O Flamengo conseguiu se impor mesmo fora de casa e bateu o Vélez Sarsfield na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No jogo, o Rubro-Negro não teve o meia Pepê, que sequer foi relacionado e não viajou para a Argentina. O motivo é a saída do jogador, que seguirá disputando a Série A.

Segundo a informação do site Globoesporte.com, o meio-campista assinará um contrato de três temporadas com o Cuiabá, clube que subiu para a principal divisão do futebol brasileiro. O jogador deixa o Flamengo sem custos, mas o Rubro-Negro conseguiu negociar para manter 20% dos seus direitos visando lucrar em uma futura venda.

Aos 23 anos, Pepê ganhou a confiança de Rogério Ceni ao término da última temporada e renovou seu contrato até junho deste ano. Com a camisa rubro-negra, Pepê esteve no elenco nas conquistas do Brasileirão de 2019 e 2020, Libertadores 2019, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021 e Recopa Sul-Americana 2020.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Seu melhor momento com o Flamengo aconteceu diante do Palmeiras no último Brasileirão. Em Brasília, o meia marcou um golaço da entrada da área, sem chances para Weverton, para selar a vitória por 2 a 0. O atleta chegou a ser relacionado no início do Campeonato Carioca, onde disputou seis partidas na temporada de 2021.

Pepê era considerado a última opção para atuar como meia no elenco flamenguista. Agora, Rogério Ceni tem os seguintes nomes para o setor: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e Gerson. Os dois últimos vêm atuando como volantes.