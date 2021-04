Perestroika e Glasnost: medidas dentro da URSS

Perestroika e Glasnost: um resumo

A Perestroika e a Glasnost foram duas medidas adotadas pelo Secretário-Geral da URSS, Mikhail Gorbachev.

As duas políticas foram fundamentais para a dissolução da URSS e, consequentemente, para o fim da Guerra Fria.

Assim, não é de se surpreender que o assunto, relacionado ao seu contexto, apareça tão frequentemente nas principais provas do país, com destaque para o ENEM e os vestibulares.

Perestroika e Glasnost: Introdução

A Perestroika e a Glasnot foram duas políticas criadas pelo Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, nos anos 80.

Perestroika e Glasnost: Antecedentes Históricos

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética consolidou diversos avanços no campo de sua economia e no seu potencial bélico. Porém, a partir do ano de 1970, uma forte crise ameaçou o desenvolvimento que estava em progresso até então. Os trabalhadores, por exemplo, praticamente não conseguiam consumir os produtos que eram produzidos pelas suas indústrias. Essa situação gerava excedentes de produção, o que prejudicava os lucros.

Nos EUA, país capitalista, a situação era totalmente a contrária: o país se beneficiava dos planos de reconstrução da Europa e da exportação de produtos para todo o mundo.

Assim, a URSS não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do capitalismo não podia competir com ele e entrou em falência.

Assim, por volta dos anos 70, a economia da União Soviética entrou em colapso e o país passou a sofrer com a desvalorização de suas indústrias, a falta de alimentos e a falta de bens de consumo.

Nesse contexto, o governo do primeiro-ministro Mikhail Gorbachev, para tentar contornar a situação, criou duas políticas: a Perestroika e a Glasnost.

Perestroika

A Perestroika, criada no ano de 1986, foi um conjunto de medidas voltadas à modernização da economia da União Soviética.

A política contava com algumas diretrizes principais que visavam, principalmente, entre muitos outros fatores, modernizar as indústrias soviéticas que se encontravam em grande desvantagem em relação às do mundo capitalista. Entre elas, podemos citar:

Medidas para diminuir a burocracia presente na economia

Abertura econômica dentro dos países que faziam parte da URSS

Maior contato com instituições financeiras internacionais e capitalistas

Estímulos à abertura gradual de empresas privadas

Aumento da liberdade de empresas para fazer comércio exterior com outras empresas de países capitalistas

Surgimento de grupos científicos e técnicos com presença de pesquisadores de países capitalistas

Pode-se afirmar que a Perestroika consolidou os primeiros passos da abertura da URSS em direção ao capitalismo.

Glasnost

A Glasnost, palavra que significa transparência em russo, foi um conjunto de medidas políticas e econômicas adotadas pela União Soviética, em meados da década de 1980.

Assim como a Perestroika, a Glasnost também tinha como um de seus objetivos modernizar e abrir a economia soviética. Porém, a Glasnost também se preocupou com a consolidação de uma maior abertura política.

Entre as diretrizes adotadas a partir da implementação da Glasnost, podemos citar:

Reestruturação política

Implantação gradual da democracia

Abertura política

Concessão de uma maior liberdade de expressão à população

Adoção de política externa mais desmilitarizada

Busca de entendimentos com as potências ocidentais (entre elas, os EUA)

Diminuição de arsenais nucleares

Tratamento de problemas políticos e éticos que estavam presentes dentro do próprio governo soviético

Identificação de atos de corrupção no governo federal

Ações voltadas para a discussão e resolução de conflitos étnicos na URSS

Perestroika e Glasnost: Consequências

Historiadores afirmam que as duas medidas foram as principais responsáveis pelo fim da União Soviética e do seu sistema político e econômico (o socialismo), que vigorava na URSS desde a Revolução Russa de 1917.

Além disso, pode-se afirmar que as políticas de Gorbachev foram fundamentais também para a abertura da URSS e para o fim da Guerra Fria.