Pérez expõe condições para renovação de Sergio Ramos: “Não me encoraja pagar mais”; zagueiro deve deixar o Real

Depois de um início de temporada atípico, o Real Madrid vem recuperando o seu protagonismo no cenário do futebol mundial. O clube espanhol passou pelo Liverpool na Champions League e encara o Chelsea na semifinal da competição. Além disso, os Blancos se aproximaram do Atlético de Madrid, que está na liderança do Campeonato Espanhol.









No meio de tudo isso, o Real ainda se envolveu em uma polêmica que parou o mundo do futebol. Com Florentino Pérez na presidência, 12 clubes criaram a Superliga, um campeonato somente com os ‘poderosos’, que não terá rebaixamento. Em entrevista ao programa ‘El Chiringuito’, Pérez afirma que a Superliga é a salvação do esporte em um momento crítico.

Foto: Denis Doyle/Getty Images



Ainda nesta entrevista para ‘El Chiringuito’, Pérez falou em mudanças. Para muitos, o mandatário estaria se referindo a não renovação de Sergio Ramos, que terá seu vínculo encerrado com o Madrid no fim de junho. As conversas para a sua permanência no Santiago Bernabéu já se arrasta por meses e até o momento não chegaram em um acordo.

“O Madrid precisa que seja feita uma mudança de tempos em tempos. Ganhamos muitos títulos, aconteceram muitas coisas e temos que mexer nas estruturas para recuperar a ilusão. Estou nessa função”, disse Pérez. A fala do presidente, inclusive, não caiu bem nos bastidores e o “adeus” de Ramos pode estar mais próximo – o PSG seria um possível destino.

Eu acho que o pior não vai ser o Sérgio Ramos sair do Real Madrid, o pior será ver ele jogando em outro time. Meu coração ainda não tá preparado pra isso… �� — Madridistas ���� (@MADRlDISTAS)

April 16, 2021





Questionado sobre a permanência do camisa 4, Florentino não mediu palavras e expôs a real situação das conversas com o zagueiro. “Amo-o como se fosse meu filho, fiz tudo o que pude por ele. Mas não me encoraja pagar mais por Sergio Ramos. A situação é essa, ele também sabe”, relatou. A tendência é que Ramos deixe o Real Madrid depois de 16 anos.