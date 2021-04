Perguntado se quer um dia ser técnico do Real Madrid, Klopp brinca e diz que ‘prefere’ Mallorca

Em sua coletiva antes do jogo contra o Real Madrid, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), pelas quartas da Champions League, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, mostrou muito bom humor.

Questionado se um dia gostaria de comandar a equipe merengue, o alemão primeiramente tentou escapar pela tangente.

“Uau! Se, ao final da minha carreira, eu tiver comandado apenas três clubes, Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, não será tão ruim né? Acho que eu não me arrependeria (de nunca ter comandado o Real Madrid)”, afirmou.

“Mas você perguntou se eu me arrependeria de não comandar o Real Madrid, certo? Acho que não…”, seguiu.

“Mas quando eu saí do avião hoje aqui na Espanha, já me arrependi de uma coisa: não morar aqui, porque o tempo é muito melhor aqui do que na Inglaterra (risos)”, divertiu-se.

“Nós estávamos congelando na Inglaterra, e é uma benção estar aqui na Espanha agora. Na Inglaterra é complicado”, completou.

Jürgen Klopp durante jogo entre Liverpool e Arsenal, pela Premier League EFE

Os jornalistas, porém, insistiram no tema, e Klopp foi perguntado qual time espanhol teria preferência em comandar: Real Madrid, Atlético de Madrid ou Barcelona.

Rápido no gatilho, o comandante dos Reds preferiu brincar novamente.

“Hum, eu teria que pensar bastante… São três grandes clubes… Eu gostaria de dizer que encaixaria bem nos três (risos)”, sorriu.

“O único problema é que meu espanhol é muito ruim. Ninguém ia gostar de me ver na espanha falando meu espanhol horrível e sempre fazendo aquela mesma piada que eu faço, dizendo que só sei pedir uma cerveja em espanhol. Não dá para trabalhar com isso (risos)”, gargalhou.

Por fim, ele surpreendeu ao falar qual clube teria “preferência” por comandar na Espanha, citando o sempre ensolarado clima das Ilhas Baleares.





“Todos esses times (Real Madrid, Barcelona e Atlético) já tem grandes técnicos. Quem é o treinador do Mallorca? Acho que seria uma boa escolha… Ou ao menos morar lá em Mallorca (risos)”, encerrou.