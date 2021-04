Pernambuco começa a pagar Auxílio para trabalhadores do carnaval

O estado de Pernambuco vai começar os pagamentos do Auxílio Emergencial para trabalhadores do carnaval nesta sexta-feira (30). Quem disse isso foi o próprio Governador do Estado, Paulo Câmara (PSB). De acordo com ele, é possível ver quem vai receber o benefício.

Segundo informações do próprio Governo do Estado, cerca de 440 trabalhadores e grupos com ligação com o carnaval irão receber os valores. Os pagamentos irão variar de acordo com uma série de especificidades de cada pessoa ou grupo.

Em alguns casos, por exemplo, um grupo pode receber R$ 3 mil. Em outro caso, um outro grupo pode receber R$ 15 mil. Esse último valor é o mais alto de todo o projeto. Ao todo, o Governo de Pernambuco tem cerca de R$ 3 milhões à disposição para pagar esse benefício.

“Sabemos de todas as dificuldades enfrentadas pelo setor cultural, e esse auxílio será fundamental para cantores, cantoras, músicos, blocos, troças, grupos de maracatu, frevo, caboclinhos entre outras manifestações. A consulta à lista dos contemplados pode ser feita pelo site www.cultura.pe.gov.br”, disse o Governador Paulo Câmara.

O Governo do estado estava recebendo uma série de críticas nas redes sociais justamente por causa de uma suposta demora em fazer esse anúncio. Muita gente acreditava, por exemplo, que esses trabalhadores do carnaval precisavam receber esse montante antes.

Quem recebe?

De acordo com informações do próprio Governo do estado de Pernambuco, as pessoas que irão receber esse benefício são aquelas que se inscreveram no edital do programa. A questão é que esse edital fechou ainda no último dia 25 de março. Então, quem não fez a inscrição não pode participar mais.

No entanto, essa não era a única exigência. Ainda de acordo com o Governo local, a pessoa precisava comprovar que tem domicílio no estado. Paulo Câmara explicou que essa seria uma maneira de evitar que pessoas de outros estados acabassem recebendo esse benefício.

Por fim, ainda existia a exigência de só pagar o Auxílio para as pessoas que realmente participavam do carnaval. Por isso a comissão que escolheu os editais vencedores analisou aqueles que participaram de alguma das últimas três edições do carnaval na cidade.

Auxílio além do carnaval

Não é só Pernambuco. Vários estados ao redor do país também criaram auxílios para chamar de seus. E em alguns deles os gestores decidiram direcionar o programa para um grupo trabalhista específico como Pernambuco está fazendo com os trabalhadores do carnaval.

O Governo Federal parece não gostar muito desta ideia. Pelo menos essa é a opinião do Presidente Jair Bolsonaro. Em entrevistas recentes, ele disse que não concorda com os pagamentos do Auxílio Emergencial pelos estados ou mesmo pelos municípios do país.

O próprio Governo Federal começou os pagamentos do próprio Auxílio Emergencial. A liberação do dinheiro da primeira parcela, aliás, começou desde o último dia 6 de abril. Ao todo, são quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. Algumas pessoas criticam esses valores, mas o Governo alega que esse é o patamar máximo de pagamentos que eles podem chegar neste momento.