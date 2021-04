Perto do fim, BBB21 entra em novo ritmo para eliminar sete pessoas em 20 dias · .

Com final marcada para 4 de maio, o BBB21 vai entrar em ritmo acelerado nas próximas três semanas. O reality show da Globo, que ainda conta com dez concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão, terá que eliminar sete participantes em 20 dias para deixar apenas três competidores na decisão.

O paredão entre Arthur Picoli, Fiuk e Thaís Braz é o 11º desta temporada. De acordo com as enquetes, a eliminada nesta terça-feira (13) será a dentista, com aproximadamente 70% de rejeição. Na quarta (14), a dinâmica do jogo segue a mesma, com a festa do soberano Caio Afiune.

O que está definido por enquanto é que a nova Prova do Líder acontecerá na quinta (15), quando Tiago Leifert também vai revelar a dinâmica dos próximos dias. Caso o programa siga um cronograma semelhante ao que foi adotado no BBB20, existe a possibilidade de um paredão ser formado já na sexta-feira (16), com eliminação no domingo (18).

Na temporada de 2020, o jogo começou a acelerar exatamente a partir da 11ª berlinda, quando Gabi Martins deixou o reality show em disputa contra Babu Santana e Thelma Assis –a médica acabou se tornando a vencedora do programa 22 dias depois dessa disputa.

Logo depois da saída da cantora, já foi realizada uma outra Prova do Líder e uma outra formação de paredão. Ou seja, entre 5 e 25 de abril de 2020, sete candidatos foram eliminados da atração da Globo. O trio finalista, composto por Thelma, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, foi conhecido a dois dias do último episódio do BBB20.

Com 100 dias, o Big Brother Brasil 21 será o mais longo da história. Para as próximas três semanas, a Globo tem duas alternativas. Uma delas é fazer a dinâmica normal mais uma vez, com Prova do Líder na quinta (15), a última disputa do anjo na sexta (16) ou no sábado (17), formação de paredão no domingo (18) e saída na terça (20).

E, a partir de então, ter eliminações de dois em dois dias praticamente, com saídas em 22, 25, 27 e 29 de abril, sendo que o último a ser retirado da disputa pelo prêmio de R$ R$ 1,5 milhão deixaria o confinamento em 2 de maio, um domingo, na antevéspera da final.

A segunda possibilidade é formar o 12º paredão já nesta sexta-feira (16), com a saída do mais rejeitado no domingo (18), quando seria disputada uma nova Prova do Líder e seria montada uma outra berlinda. Nesse caso, a direção teria uma agenda um pouco menos apertada para realizar atividades entre uma eliminação e outra. O mistério será encerrado por Leifert na quinta (15).

