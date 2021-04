Peru veta treinos de Palmeiras e São Paulo antes de estreias, e brasileiros só têm autorização para jogar

São Paulo e Palmeiras fazem sua estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2021 nesta semana no Peru, contra Sporting Cristal e Universitario, respectivamente, mas não têm permissão para treinar no país na prévia das partidas. A determinação é do Instituto Peruano do Esporte (IPD, na sigla em espanhol), que só permitiu os dois clubes de jogarem suas respectivas partidas em solo peruano e depois voltarem para o Brasil, em decisão divulgada nesta segunda-feira (19).

Em virtude da pandemia de COVID-19, o governo peruano proibiu todos os treinos dos dois clubes brasileiros no país. A FPF (Federação Peruana de Futebol) havia solicitado ao IPD que São Paulo e Palmeiras pudessem realizar seus treinamentos, mas nesta segunda, data em que deu sua resposta oficial, o órgão do Governo local negou o pedido, em respeito às determinações sanitárias que vigoram no Peru.

Segundo informações da equipe de reportagem da ESPN, que está em Lima, capital peruana e é palco das duas partidas, a delegação do São Paulo, que estreia nesta terça-feira (20) contra o Sporting Cristal, e já está no país, almoçava quando saiu a decisão. Desta forma, todos os membros que viajaram para a partida terão que permanecer no hotel em que estão hospedados.

Ainda segundo o repórter da ESPN André Philal, o Tricolor tentará reverter esta decisão junto à Conmebol. O clube sabe que não será nada fácil, mas mesmo assim fará uma tentativa. Por outro lado, o São Paulo ainda não foi informado de forma oficial sobre esta decisão da proibição dos treinos no país.

Enquanto não houver uma autorização da entidade máxima do futebol sul-americano e das autoridades locais, o São Paulo permanecerá concentrado no hotel. Caso contrário, recebendo este “OK”, o clube sairá para treinar, no centro de treinamento da seleção peruana, cedido pela FPF.

O Palmeiras, que entra em campo apenas na quarta-feira (21) e ainda está no Brasil, onde realizou o seu último treino antes da viagem desta segunda, também ainda não foi oficialmente informado da determinação, mas se pronunciará quando isto acontecer, conforme apurou o ESPN.com.br.

O ESPN.com.br também apurou que, antes mesmo da definição do local da partida, que correu risco de ser disputada em outro lugar, a Conmebol havia definido que as duas equipes brasileiras só subiriam no avião, sem circulação ou contato com locais na maior parte do tempo, e depois retornariam para o Brasil.