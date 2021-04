Pesquisa indica que média de idade de gamers está aumentando

Segundo pesquisa realizada pela empresa de marketing Global Web Index, a média de idade do público gamer sofreu um aumento considerável nos últimos anos, e pessoas com mais de meio século de vida já integram em massa a comunidade dos jogos digitais.

Conforme dados apresentados no relatório, o grupo etário de 55 a 64 anos cresceu cerca de 32% desde 2018, impulsionado especialmente pelos novos hábitos gerados pela pandemia da covid-19, em que pessoas passaram a utilizar dispositivos móveis em larga escala, e pelo relançamento de títulos considerados clássicos em formato de remaster ou remake, puxando a comunidade oldschool pela nostalgia. O estudo foi feito digitalmente com um espaço amostral de 19.500 voluntários distribuídos por todo o planeta.

Além disso, a pesquisa apontou que aproximadamente 86% das pessoas que possuem conexão com a internet utilizam os navegadores para jogar, com 24% dos casos sendo observados por pais e avós no que consideram um “momento em família”. “Os jogadores são frequentemente retratados na mídia de uma certa maneira, mas como acontece com muitos estereótipos, eles não são necessariamente quem você pensa que são”, disse David Melia, da Global Web Index.

(Fonte: AnneCN – Flickr / Reprodução)Fonte: Flickr

Você consegue perceber o aumento da faixa etária gamer nos últimos anos? Compartilhe sua opinião no espaço abaixo.