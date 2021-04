Pessoas com bloqueio em app relatam dificuldades para receber Auxílio

“Não vá para as agências”. Nas últimas semanas, essa frase virou quase um mantra entre os diretores da Caixa Econômica Federal. É que com o início dos pagamentos do Auxílio Emergencial, há um temor de que as pessoas acabem se aglomerando em plena pandemia do país.

No entanto, de acordo com a própria Caixa Econômica, há alguns casos onde o beneficiário precisa mesmo ir até uma agência. Um desses casos é quando acontece o bloqueio no app do Caixa Tem. Esse é o app que os usuários utilizam para realizar as movimentações do dinheiro do Auxílio Emergencial.

Como os saques ainda não estão liberados para os informais, as pessoas precisam usar esse aplicativo se quiserem movimentar o dinheiro. Portanto, os beneficiários que estão com app bloqueado não possuem nenhuma outra saída a não ser ir para uma agência da Caixa para fazer o desbloqueio e só depois movimentar o dinheiro.

A questão é que tem gente relatando problemas com essa situação. Nas redes sociais, por exemplo, um cidadão usou o seu Twitter para dizer que o seu app estava bloqueado e que ele estava com suspeita de Covid-19. Nesse caso, ele não pode usar o app por causa do bloqueio, e nem pode ir para a agência realizar o desbloqueio porque está com suspeita da Covid-19.

Casos assim são mais comuns do que se possa imaginar. Há famílias, por exemplo, que estão preferindo não mandar os seus idosos para essas agências neste momento. Isso mesmo que esses idosos tenham um bloqueio no app do Caixa e portanto não estejam conseguindo usar esse dinheiro.

Bloqueio do app

A Caixa Econômica Federal não deu nenhuma resposta para esses tipos de impasses. O que se tem de oficial hoje é que as pessoas que passam por esse problema precisam esperar. Essa é a única coisa a se fazer neste momento. O desbloqueio pela internet é algo que a Caixa não quer permitir ainda.

Então sabe-se que o melhor a se fazer mesmo é evitar que o bloqueio no app aconteça. Não há uma receita mágica para evitar isso, mas especialistas afirmam que dá para seguir alguns passos. O primeiro é não ficar registrando várias contas do Auxílio Emergencial em um mesmo telefone.

É que nesses casos, o próprio sistema do app pode acabar entendendo que o cidadão está tentando fraudar o sistema. Então eles acabam bloqueando a conta do celular. É importante também registrar a conta no celular que tem o número do cadastro. Assim, há uma grande chance de evitar um mal entendido.

O dinheiro não vai sumir

Para quem está com o bloqueio no app e também não está conseguindo ir para uma agência da Caixa, aí vai uma boa notícia: o dinheiro não vai sumir da sua conta. Pelo menos não em um curto período de tempo. A ideia do Governo é pegar esse dinheiro por falta de movimentação só depois de alguns meses.

Como se sabe que o período da incubação da Covid-19 é de cerca de 15 dias, então quem está com a doença agora, vai poder receber o dinheiro na agência quando melhorar. Isso, aliás, vale para todos os grupos de pessoas que estão recebendo o Auxílio Emergencial.

O Governo Federal começou os pagamentos desse programa ainda no último dia 6 de abril. De lá para cá, vários grupos receberam as quantias da primeira parcela. O Palácio do Planalto ainda planeja pagar mais três parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375.