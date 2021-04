Petkovic se empolga com Vasco e elogia defensor do time: “Que jogo”

O Vasco está cheio de moral após vencer o clássico contra o Flamengo com enorme autoridade. O placar de 3 a 1 ficou barato para o rival, que poderia ter levado uma goleada. A torcida vascaína está muito animada e espera que esse triunfo seja a virada de chave que o clube precisava para voltar ao caminho certo, mesmo que seja apenas dentro de campo.









No começo da noite desta sexta-feira (16), Petkovic participou do programa “Tá na Área”, do Sportv, e falou sobre o confronto. O ex-jogador elogiou demais o Cruz-Maltino e em especial um jogador: Lucão. De acordo com sua análise, o garoto foi muito bem e fez grandes defesas.

“Mostrou mais uma vez que não tem favorito no clássico. O Flamengo é um time melhor, teve posse de bola, criou mais chances, mas o Vasco foi mais competente. Que jogo fez o Lucão. Pegou muitas bolas. Todo o time do Vasco jogou bem. A estratégia do Cabo deu certo. O Vasco foi muito bem ontem, está de parabéns”, disse.

A diretoria vascaína segue no mercado buscando reforços pontuais visando qualificar o elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B. Com poucos recursos, os diretores vascaínos tentam encontrar alternativas de negócio para ter um grupo forte e cascudo já pensando em voltar à elite do futebol nacional no final do ano.

Os cruz-maltinos estão esperançosos, mas também ligam o sinal de alerta e cobram a diretoria para trabalhar diariamente pensando na melhora do clube, tendo em vista dos erros cometidos nas temporadas anteriores.