PF cumpre mandados contra fraudes no Auxílio Emergencial

Segundo reportagem do G1, a Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (16), mandados de prisão e de busca e apreensão na região de Campinas (SP). Chamada de operação Lotter, a ação visa apurar fraudes de desvios no auxílio emergencial da covid-19 na região. Conforme a investigação, a organização criminosa pode ter causado prejuízos que chegam a R$ 135 mil a pelo menos 225 famílias.

Ao todo, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão, sendo dois na cidade de Sumaré e seis em Paulínia-SP. Nesta última, foi cumprido um mandado de prisão temporária, expedido pela 9ª Vara Federal de Campinas. Conforme a PF, a organização conta com cerca de oito pessoas, que utilizavam programas de computadores para retirar o dinheiro da conta dos beneficiários.

Fonte: CNN Brasil/ReproduçãoFonte: CNN Brasil

Aproveitando-se da boa-fé ou fragilidade dos beneficiários do programa do governo federal, a quadrilha transferia dinheiro para diversas contas controladas pelos criminosos através do pagamento de boletos bancários fraudulentos, gerados em sites de sistema de pagamentos, ou por meio de transações eletrônicas.

A operação em Campinas é parte de uma ação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União (TCU).