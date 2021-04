PF investiga fraudes nos saques do auxílio emergencial

Nesta terça-feira (06), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Checker, que tem como objetivo acabar com uma organização criminosa que fraudava o auxílio emergencial. Os Policiais estão cumprindo dois mandados, um referente à busca e apreensão e outro de prisão no município paranaense de Umuarama.

Segundo informações da PF, os suspeitos usavam programas de computador que geram números de CPF por meio de algoritmos, além de softwares chamados checkers, que indicavam s pessoas aprovadas para receber o auxílio emergencial.

“Os saques eram realizados diretamente no caixa eletrônico, na agência bancária, ou então, quando em valores maiores, por meio de transferência através do sistema Pix”, informa a PF.

De acordo com um levantamento o prejuízo estimado para os cofres púbicos e para vítimas das fraudes foi cerca de R$ 1 milhão. Este valor não considera os recursos utilizados no processo, o valor total será dado após análises completas dos materiais apreendidos.

“Com a atuação dos investigados, além do enorme prejuízo ao erário, centenas de pessoas foram privadas do recebimento do benefício, justamente no momento mais agudo da pandemia”, informou a Polícia Federal.

Além disso, a PF acrescentou que o líder do grupo de criminosos já era investigado por crimes semelhantes na região de Umuarama. Dentre os crime cometidos pelo cabeça do esquema, está a falsificação de documentos usados para saques do auxílio emergencial de caráter fraudulento com o uso de softwares desenvolvidos por hackers.