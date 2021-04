Philip Morris tem vagas para Aprendiz; confira os cargos

A Philip Morris tem vagas de emprego para Aprendiz em Barueri, em São Paulo. Estão disponíveis, ao todo, três oportunidades com remuneração e alguns benefícios. Confira essas e outras informações, a seguir.

Philip Morris tem vagas de emprego para Aprendiz

A Philip Morris está anunciando vagas de emprego para o cargo de Aprendiz no município de Barueri, São Paulo. Estão sendo oferecidas, ao todo, 3 oportunidades para jovens com ensino médio completo. As informações sobre as remunerações não foram detalhadas pela empresa, mas os futuros funcionários terão acesso a alguns benefícios. Veja quais são as possibilidades, abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio farmácia;

Vale refeição;

Vale transporte.

Os candidatos que desejam participar do processo seletivo da empresa devem apresentar ensino médio completo, mais de 18 anos de idade e conhecimentos em informática (Pacote Office). Dentro do cargo, as principais responsabilidades do contratado serão: fornecer suporte à equipe comercial, prestar atendimento aos vendedores, organizar relatórios e auxiliar em atividades administrativas.

Como se inscrever

Para participar do processo de recrutamento e ter a chance de garantir uma vaga de Aprendiz na Philip Morris, os concorrentes devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa avaliativa da equipe responsável.

Conheça a Philip Morris

Sendo reconhecida como a segunda maior empresa do ramo de Tabaco do país, a Philip Morris já possui mais de 45 anos de experiência dentro do mercado e procura oferecer o melhor produto para seus clientes.

Atualmente, a corporação conta com um portfólio que exibe as marcas Marlboro, L&M e Chesterfield. Seus milhares de colaboradores especializados trabalham para manter a qualidade da empresa e dos seus produtos.

