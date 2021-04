PicPay atualiza quadro com novas oportunidades de Emprego; veja os cargos

CARGOS LOCALIDADES Analista de Growth /Mídia de Performance (aquisição PJ) São Paulo – SP Analista de Negócios / Operações Wallet São Paulo – SP Analista Contábil Pleno São Paulo – SP Analista Contábil Sênior São Paulo – SP Analista de Cloud Security São Paulo – SP and Remote Analista de Controle Financeiro (Análise de dados) São Paulo – SP Analista de CRM Sênior São Paulo – SP Analista de Estratégia de Prevenção à Fraude São Paulo – SP Analista de Estratégia de Prevenção à Fraude | Sênior São Paulo – SP Analista de Negócios TI | Corporativo São Paulo – SP Analista de Planejamento de Criação | GROWTH São Paulo – SP Analista de Segurança da Informação Sênior São Paulo – SP and Remote Analista de Segurança da Informação Sênior (Gestão de Vulnerabilidades) São Paulo – SP and Remote Analista de Segurança da Informação Sênior (SecOps) São Paulo – SP Analista de Segurança da Informação Sênior (Segurança de Aplicações) São Paulo – SP and Remote Analista de SEO e Inbound Marketing São Paulo – SP Cloud Security Architect – CSA São Paulo – SP and Remote Coordenador de Mesa de Performance São Paulo – SP Coordenador de Operações Coordenador de Operações | Card São Paulo – SP and Remote Coordenador de Product Growth São Paulo – SP Coordenador de Product Growth | Comercial São Paulo – SP Coordenador de Product Growth | Store & Picpay Empresas São Paulo – SP Data Platform Engineer Specialist São Paulo – SP Data Science Pleno | Credit São Paulo – SP Data Science Tech Lead | Credit São Paulo – SP and Remote Data Scientist Sênior | Credit São Paulo – SP and Remote DevOps Especialista | Infra Cloud São Paulo – SP and Remote DevOps Pleno | Public API São Paulo – SP and Remote DevOps Pleno | Rewards São Paulo – SP and Remote DevOps Sênior | Engenharia de Plataforma São Paulo – SP and Remote DevOps Sênior | Expansão São Paulo – SP and Remote DevOps Sênior | Social São Paulo – SP and Remote DevOps Sênior | Sustentação São Paulo – SP and Remote Especialista de Customer Insights São Paulo – SP Especialista de Product | Growth São Paulo – SP Especialista PHP | Engenharia de Plataforma São Paulo – SP and Remote Executivo de Vendas III – Brasília São Paulo – SP and Remote Executivo de Vendas – São Paulo, SP. São Paulo – SP Gerente de Desenvolvimento São Paulo – SP and Remote Gerente de Planejamento Comercial São Paulo – SP Interaction Visual Designer IxD | XP de Atendimento São Paulo – SP Mobile Engineering Manager São Paulo – SP Operation Manager – Wallet PF São Paulo – SP Pessoa Coordenadora de Treinamentos – Área Comercial São Paulo – SP Pessoa Coordenadora de Vendas – Curitiba-PR Curitiba – PR Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Bills São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Pix São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Android – Pleno | Marketplace PF São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Social São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Growth Vitória – ES Pessoa Desenvolvedora iOS Júnior | Bills São Paulo – SP Pessoa Desenvolvedora iOS Junior | Conta PJ São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora iOS – Júnior| Marketplace PF São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora iOS – Júnior | Onboarding PJ São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora iOS Júnior | Pix São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno | Social São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora iOS Sênior | Engenharia de Plataforma São Paulo – SP and Remote Pessoa desenvolvedora iOS – Sênior | Feature Management São Paulo and Remote Pessoa Desenvolvedora iOS – Sênior | Social São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Java Junior | Marketplace PF São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Java Pleno | Conta PF São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior | Card São Paulo – SP Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | Expansão Territorial São Paulo – SP Pessoa Desenvolvedora Java – Sênior | Social São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno | P2P Lending São Paulo – SP Pessoa desenvolvedora PHP – Pleno | Social São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior | Conta PJ São Paulo – SP and Remote Pessoa Desenvolvedora PHP – Sênior | Engenharia de Plataforma São Paulo – SP and Remote Pessoa Engenheira de Software Junior | Pesquisa & Desenvolvimento São Paulo – SP Pessoa Engenheira de Software | Pesquisa e Desenvolvimento São Paulo – SP and Remote Product Designer Júnior | Growth (Rewards) São Paulo – SP Product Designer | Marketplace São Paulo – SP Product Manager | Store Sao Paulo/SP Redator São Paulo – SP Regional Growth Analyst São Paulo – SP Senior Product Designer São Paulo – SP and Remote Senior UX Researcher São Paulo – SP Software Engineer | Social São Paulo – SP and Remote Supervisão de Vendas Canal Digital – Field Sales São Paulo – SP Supervisão de Vendas Canal Digital – Inside Sales São Paulo – SP Tech Manager | Banking Tech São Paulo – SP and Remote Tech Manager | Chatbot São Paulo – SP and Remote Tech Manager | Conta PF São Paulo – SP Tech Manager | DevOps/SRE São Paulo – SP Tech Manager | ITSM (Governança de TI) São Paulo – SP Tech Manager | Payments São Paulo – SP

