PicPay lança cartão sem anuidade e com 5% de caschback

O PicPay faz saber aos interessados o lançamento de seu novo cartão, o PicPay Card. Com ele, o cliente não precisa gastar nada em anuidade e ainda ganha muito dinheiro de volta com o famoso cashback, que pode chegar a até 5%.

O cartão, disponibilizado pelo aplicativo de pagamentos, é um produto financeiro múltiplo, uma vez que conta com funções crédito e débito. O cartão, vale destacar, é internacional. Sendo assim, o cliente poderá utilizar tanto em estabelecimentos no Brasil, quanto no exterior.

As operações realizadas via cartão PicPay Card são feitas por meio do smartphone Android ou iPhone (iOS), que funciona como uma carteira eletrônica. Assim, é permitido que o usuário transfira os seus recursos, faça compras e e até mesmo invista os seus recursos (com rendimentos diariamente o equivalente à 100% do CDI).

Benefícios do cartão PicPay Card

Isenção de anuidade

Primeiramente, como informamos na matéria, não será necessário gastar nenhuma mensalidade. Ele não possui anuidade ou outras taxas de manutenção, como acontece bastante em cartões de crédito convencionais.

Esse é um diferencial bastante comum e vem se tornando tendência. Por exemplo, os cartões Meliuz, Nubank, Inter e Digio não contam com anuidade.

Sendo assim, o usuário do serviço não precisará se preocupar com tarifas adicionais enquanto usa o seu recurso.

Cashback no cartão PicPay

O cashback liberado pelo PicPay permite que o cliente receba parte do dinheiro gasto em uma compra. Você não leu errado: o que você gastou em uma compra retorna para o cliente em forma de dinheiro.

Não se trata de uma promoção. O valor total do produto vai ser menor que o vendido no estabelecimento, uma vez que o PicPay Card promete um programa de cashback com até 5% do valor do produto.

Ou seja, caso você gaste R$1.000,00 com o cartão, você terá direito a R$50,00 de cashback. Caso você utilize R$100, você terá direito a R$5,00.